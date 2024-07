20 bản, tổ dân phố ở thành phố Lai Châu được công nhận không có ma túy

Tính đến tháng 6/2024, trên địa bàn thành phố Lai Châu (Lai Châu) có 20/72 tổ dân phố, bản được UBND tỉnh công nhận không có ma túy.

5 bản, 15 tổ dân phố của thành phố Lai Châu được công nhận không có ma túy

UBND thành phố Lai Châu vừa tổ chức lễ công bố Quyết định của UBND tỉnh Lai Châu về công nhận "xã, bản, khu phố, tổ dân phố không có ma túy"; Phát động triển khai thi hành Luật Căn cước và thu nhận hồ sơ căn cước cho công dân trên địa bàn.

Sau hơn nửa năm triển khai xây dựng thành phố không có ma túy, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Lai Châu được bảo đảm. Nhờ có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng của nhân dân các dân tộc trên địa bàn, sự quyết tâm của Công an thành phố, đến tháng 6/2024, trên địa bàn thành phố Lai Châu có 20/72 tổ dân phố, bản xây dựng thành công không có ma túy. 20 bản, tổ dân phố trên địa bàn thành phố đã được UBND tỉnh Lai Châu công nhận không có ma túy.

Thành phố Lai Châu có 20 bản, tổ dân phố được công nhận không có ma túy. (Ảnh: T.T)

Các đại biểu đã nghe công bố Quyết định số 919/QĐ-UBND, ngày 26/6/2024 của UBND tỉnh Lai Châu về công nhận "Xã, bản, khu phố, tổ dân phố không có ma túy trên địa bàn tỉnh Lai Châu". Theo đó, thành phố Lai Châu có 5 bản, 15 tổ dân phố được công nhận không có ma túy.

Công an thành phố Lai Châu cũng đã phát động triển khai thi hành Luật Căn cước và thu nhận hồ sơ căn cước cho công dân trên địa bàn. Theo đó, Luật Căn cước có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024, với nhiều quy định cụ thể về căn cước, định danh điện tử cho công dân.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Nguyễn Văn Nghiệp – Chủ tịch UBND thành phố Lai Châu yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể của thành phố, UBND các xã, phường cần tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn; Triển khai hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội, góp phần đưa công tác phòng chống ma tuý hiệu quả, bền vững hơn.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ phát động triển khai thi hành Luật Căn cước và thu nhận hồ sơ căn cước cho công dân. (Ảnh: T.T)

Về triển khai thi hành Luật Căn cước, Chủ tịch UBND thành phố Lai Châu đề nghị: Cấp ủy, chính quyền các cấp, lực lượng công an của thành phố tiếp tục quán triệt, triển khai Luật Căn cước; Công an thành phố thu thập, cập nhật chỉnh sửa thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu dân cư đảm bảo "đúng, đủ, sạch, sống"; Các cơ quan thành viên tổ công tác phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân để triển khai thực hiện công tác thu nhận hồ sơ cấp căn cước…

Tại buổi lễ, lãnh đạo Thành ủy, UBND, Công an thành phố và UBND các xã, phường đã thực hiện nghi lễ phát động triển khai thi hành Luật Căn cước và thu nhận hồ sơ căn cước cho công dân.