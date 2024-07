Uống 1 cốc nước quả này như "nhân sâm của người nghèo", ở quê mọc đầy bờ rào

Uống loại nước ép này mỗi ngày có thể giúp kiểm soát bệnh tiểu đường, hen suyễn, tăng cường tiêu hóa thậm chí phòng cả ung thư.

Lợi ích uống nước ép quả mướp đắng

Khổ qua (mướp đắng) là loại quả quen thuộc. Tuy có vị đắng nhưng loại thực phẩm này rất giàu chất dinh dưỡng, bao gồm kali, vitamin C, sắt, magie, chất xơ và một số dược tính. Do đó, nó mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho sức khỏe, điều trị các bệnh như tăng lipid máu (giảm cholesterol và chất béo trung tính), rối loạn tiêu hóa, hen suyễn, nhiễm trùng do vi sinh vật và các vấn đề về kinh nguyệt…

Quả mướp đắng tuy rẻ nhưng vô cùng giàu chất dinh dưỡng. Ảnh minh họa.

- Ngăn ngừa các bệnh do virus gây ra: Là một loại quả quen thuộc nhưng lại có đặc tính kháng virus mạnh mẽ, khổ qua có thể kích thích hệ thống miễn dịch và kích hoạt các kháng thể tự nhiên của cơ thể giúp chống lại các loại virus như virus gây ra hội chứng đốm trắng và virus suy giảm miễn dịch ở người (HIV).

- Ngăn ngừa ung thư: Mướp đắng cũng có đặc tính chống ung thư và có thể được sử dụng như một chất gây độc tế bào chống lại nhiều loại ung thư. Các nghiên cứu chỉ ra rằng chiết xuất từ khổ qua cũng giúp ức chế sự phát triển của tế bào ung thư vú và có thể được sử dụng như một chất bổ sung trong chế độ ăn uống để ngăn ngừa ung thư vú, theo VOV.

- Kiểm soát bệnh tiểu đường: Bệnh nhân tiểu đường nên bổ sung khổ qua trong bữa ăn hàng ngày. Các đặc tính của nó trong việc giảm mức đường huyết ở bệnh nhân tiểu đường đã được chứng minh bởi một số nghiên cứu khoa học.

- Rất bổ gan: Mướp đắng giúp tăng cường chức năng của hệ tiêu hóa, cải thiện chức năng của túi mật, và làm giảm ứ dịch; do đó nó rất hữu ích cho những người bị xơ gan, viêm gan, táo bón. Ngoài ra, nó còn hỗ trợ việc giảm cân cũng như làm giảm các triệu chứng của hội chứng ruột kích thích. Uống ít nhất một ly nước mướp đắng mỗi ngày sẽ giúp bạn tận hưởng những lợi ích này, thông tin trên Sức khỏe & Đời sống.

- Giảm Cholesterol: Bạn có thể giảm lượng cholesterol trong máu bằng cách sử dụng mướp đắng. Cholesterol máu cao cần được chẩn đoán thông qua xét nghiệm máu. Giảm cholesterol cũng đồng nghĩa với việc làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Mướp đắng là một vị thuốc tự nhiên giúp cơ thể ngăn ngừa các biến cố tim mạch.

- Tăng cường thị lực: Nước ép mướp đắng chứa các hợp chất như beta-carotene và vitamin A có lợi cho đôi mắt của bạn và tăng cường thị lực.

Mặc dù nước ép mướp đắng tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai uống cũng tốt. Nếu không được chế biến cẩn thận, nước ép khổ qua có thể gây ra các tác hại bao gồm các vấn đề về dạ dày và nôn mửa. Bên cạnh đó, phụ nữ mang thai không nên uống nước ép mà không có sự tư vấn của bác sĩ.

Cách làm nước ép quả mướp đắng thơm ngon

Nước ép mướp đắng có chứa nhiều vitamin, chất chống oxy hóa,... Uống nước ép mướp đắng sẽ giúp giảm cân, cải thiện vẻ ngoài của da, giải độc gan,... Cách làm loại nước ép này rất đơn giản, chính vì vậy, mọi người có thể tự làm loại nước ép này tại nhà để thưởng thức.

Uống nước ép thường xuyên tốt cho sức khỏe. Ảnh minh họa.

Nguyên liệu:

1 - 2 quả mướp đắng

Nước lọc

Chanh

Muối

Cách làm nước ép mướp đắng:

Bước 1: Rửa sạch mướp đắng rồi cắt đôi mướp đắng theo chiều dài và bỏ phần ruột. Tiếp đó thái mướp đắng thành những miếng nhỏ.

Bước 2: Cho mướp đắng đã sơ chế và khoảng 1 nửa cốc nước lọc vào máy xay sinh tố rồi xay nhuyễn.

Bước 3: Dùng rây lọc để lọc lấy nước cốt và bỏ đi phần bã. Để làm giảm vị đắng của mướp mọi người có thể cho thêm một ít nước cốt chanh và một chút muối sau đó khuấy đều lên và thưởng thức.

Bên cạnh đó mọi người có thể cho thêm một chút mật ong để dễ uống hơn.

Ngoài ra nếu muốn cốc nước ép mướp đắng trở lên lạ miệng, phong phú hơn mọi người có thể kết hợp với một số loại rau, củ quả khác như táo, bí đao,...