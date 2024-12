Chiều ngày 22/12, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng UBND tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức tổng kết Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024.

Dự, chủ trì hội nghị, có các đồng chí: Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên…

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024, trong năm 2024, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; sự phối hợp, hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương, đã có 169 chương trình, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch… được tổ chức. Trong đó, có 13 chương trình, sự kiện quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ, ngành Trung ương chủ trì tổ chức; 28 chương trình, sự kiện do tỉnh Điện Biên tổ chức; 128 sự kiện, chương trình hưởng ứng do 33 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức.

Đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân. Ảnh Thu Hường



Việc tổ chức thành công các hoạt động, sự kiện trong Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên đã góp phần vào thành công chung của Du lịch Việt Nam trong năm 2024 với nhiều kết quả tốt đẹp. Số lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong năm đạt 17,5 triệu lượt (tăng 38,9% so với cùng kỳ năm 2023); phục vụ khách nội địa 110 triệu lượt (tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2023); tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 840 nghìn tỷ đồng (tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2023).

Đối với tỉnh Điện Biên, việc đăng cai và tổ chức thành công các chuỗi sự kiện, hoạt động Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 gắn với Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2024) đã không chỉ khẳng định nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân Điện Biên mà qua đó cho thấy, năng lực tổ chức, điều hành thực hiện các hoạt động tầm quốc quốc gia của Điện Biên. Đồng thời khẳng định quyết tâm của Điện Biên trong việc thực hiện tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ, tăng cường thu hút đầu tư phát triển du lịch để ngành du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn của Điện Biên.

Đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, Trưởng Ban tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên 2024, cho biết: Qua các chuỗi sự kiện trong Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên 2024 được tổ chức tại Điện Biên đã thu hút 1 triệu 850 nghìn du khách đến Điện Biên; tổng doanh thu từ du lịch của Điện Biên lần đầu tiên đạt hơn 3.321 tỷ đồng (so với cùng kỳ năm 2023 tăng 1,9 lần); số ngày lưu trú bình quân của du khách về Điện Biên là 3 ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen cho 30 tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong tổ chức, thực hiện sự kiện Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024. Ảnh Thu Hường

Đặc biệt, thông qua chuỗi các sự kiện trong Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 đã góp phần tạo bước phát triển đột phá về du lịch, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh Điện Biên trong những năm tiếp theo. Với các hoạt động có quy mô lớn, các sự kiện tầm quốc gia lần đầu được tổ chức tại Điện Biên đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh về mảnh đất, con người Điện Biên với bạn bè, du khách trong nước, quốc tế. Qua đó, du khách, bạn bè trong nước, quốc tế cảm nhận sâu sắc hơn về mảnh đất Điện Biên là mảnh đất của lịch sử hào hùng, thiên nhiên hùng vỹ, văn hóa đặc sắc và người dân Điện Biên thân thiện, mến khách…

Phát biểu tại buổi tổng kết, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hồ An Phong, khẳng định: Các hoạt động, sự kiện trong Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 được tổ chức đảm bảo theo nhiệm vụ đã đăng ký, nội dung đặc sắc, hấp dẫn có quy mô liên tỉnh, liên quốc gia đã góp phần mở thêm cơ hội mới trong hợp tác, kết nối với các doanh nghiệp du lịch, thúc đẩy mở rộng thị trường du lịch trong nước và khu vực ASEAN.

Ghi nhận thành tích của các tập thể, cá nhân đã tham gia các hoạt động Năm Du lịch quốc gia, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên tặng Kỷ niệm chương có nhiều thành tích, cống hiến xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên cho 2 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen cho 30 tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong tổ chức, thực hiện sự kiện Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024.