Tôm Việt xuất khẩu vào Mỹ vẫn 'gánh' đầy áp lực

Nhập khẩu tôm vào thị trường Mỹ bắt đầu tăng từ tháng 5, bất chấp quy định sơ bộ về thuế chống trợ cấp và thuế chống bán phá giá áp dụng lên các quốc gia xuất khẩu.

Theo dữ liệu của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA), Mỹ nhập khẩu 63.973 tấn tôm, trị giá 486 triệu USD trong tháng 5/2024. Con số này tăng 3% về lượng nhưng giảm 7% về giá trị so với cùng kỳ năm trước do giá giảm xuống còn 3,59 USD/pao, giảm 3% so với tháng trước (3,7 USD/pao) và 8% so với tháng 5/2023 (3,92 USD/pao).

Mặc dù tháng 5 ghi nhận tăng, nhưng tính chung 5 tháng đầu năm, tổng giá trị nhập khẩu vẫn thấp hơn năm 2023. Cụ thể, chỉ có 297.666 tấn tôm được thông quan, trị giá 2,3 tỷ USD, thấp hơn 1% về lượng và 8% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Tháng 5/2024, Ecuador xuất khẩu 19.130 tấn tôm sang Mỹ, trị giá 125,2 triệu USD, tăng 15% về lượng, 10% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm, Ecuador xuất khẩu 85.324 tấn tôm sang Mỹ, mang về 571,5 triệu USD, tăng 4% về khối lượng và giá trị so với cùng kỳ năm trước, giữ vị trí là nguồn cung tôm thứ 2 của Mỹ, chiếm 29% thị phần tôm nhập khẩu của nước này.

Mỹ nhập khẩu 22.271 tấn tôm Ấn Độ trong tháng 5/2024, trị giá 164 triệu USD, tăng 2% về lượng, giảm 8% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm, Ấn Độ xuất khẩu tổng cộng 110.581 tấn tôm, trị giá 812 triệu USD sang Mỹ, tăng 4% về lượng, giảm 6% về giá trị so với cùng kỳ năm trước, chiếm 37% thị phần tôm nhập khẩu của Mỹ. Giá trung bình đạt 3,52 USD/pao, tăng 2% so với tháng 4, tuy nhiên thấp hơn 9% so với tháng 5/2023.

Nguồn cung tôm thứ ba của Mỹ, Indonesia, tiếp tục ghi nhận giảm xuất khẩu sang Mỹ trong tháng 5, với 11.735 tấn, trị giá 88,9 triệu USD, giảm 15% về lượng và 20% về giá trị so với cùng kỳ năm trước; đánh dấu 21 tháng liên tiếp xuất khẩu tôm của Indonesia sang Mỹ giảm Tính chung 5 tháng đầu năm, Mỹ nhập khẩu 53.041 tấn tôm từ Indonesia, trị giá 396,8 triệu USD, giảm 17% về lượng và 24% về giá trị. Giá trung bình đạt 3,59 USD/pao.

Theo truyền thống, nửa đầu năm Mỹ thường nhập khẩu khoảng 40%, nửa cuối năm 60%. Như vậy dựa trên dữ liệu từ tháng 1 đến tháng 5, tổng khối lượng tôm nhập khẩu của Mỹ trong năm 2024 có thể sẽ cao hơn năm 2023.

Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, tính đến 15/6/2024, XK tôm Việt Nam sang Mỹ đạt hơn 262 triệu USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi tăng các tháng đầu năm, XK tôm sang Mỹ giảm trong tháng 4 và 5.

XK tôm Việt Nam sang Mỹ những tháng đầu năm 2024 vẫn chịu tác động bởi lạm phát, người dân thắt chặt chi tiêu, cước tàu tăng cao đột biến và cạnh tranh mạnh về giá với tôm Ecuador, Ấn Độ.

Kỳ vọng quyết định của Mỹ về công nhận nền kinh tế thị trường cho Việt Nam và kết quả cuộc điều tra chống trợ cấp ngành tôm của Bộ Thương mại Mỹ với tôm Việt Nam sẽ có kết quả tốt, để XK tôm sang Mỹ khởi sắc hơn trong nửa cuối năm.

Để phục vụ nhu cầu cuối năm, nhu cầu NK tôm của Mỹ từ Việt Nam có thể tăng nhẹ vào quý III và giá tăng nhẹ từ tháng 7 và 8 trở đi.