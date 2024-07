Ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Lào Cai đã thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hồ Văn Nam và Nguyễn Văn Nam - 2 đối tượng đã thực hiện hành vi trộm cắp xe máy của người dân.

Bắt khẩn cấp đối tượng có hành vi trộm cắp xe máy

Trước đó, từ tháng 4 đến đầu tháng 7/2024, Công an thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai liên tiếp nhận được đơn trình báo của nhiều nạn nhân về việc bị mất trộm xe máy trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Lào Cai. Lãnh đạo Công an thành phố Lào Cai đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp cùng các đội nghiệp vụ và công an các phường, xã trên địa bàn tập trung, điều tra, xác minh.



Cơ quan công an đọc lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Hồ Văn Nam. Ảnh: Thanh Nga

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp của các nạn nhân, lực lượng công an đã xác minh được danh tính của đối tượng nghi vấn là Hồ Văn Nam (sinh năm 1994) trú tại xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Đây là đối tượng đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và mới được tha tù tháng 3/2024. Sau 6 giờ khoanh vùng khép kín, truy bắt, các tổ trinh sát đã bắt giữ được Hồ Văn Nam về quy án.



Dụng cụ Nam dùng để trộm cắp xe máy. Ảnh: Thanh Nga

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Hồ Văn Nam khai nhận, sau khi ra tù, Nam không có việc làm ổn định nên khi cần tiền tiêu đã nảy sinh ý đồ trộm cắp xe máy. Nam đã tự chế ra vam phá khóa dành cho các dòng xe số, sau đó đến các khu đường vắng, các quán game hoặc các dãy trọ ít người qua lại, chờ thời cơ rồi tiến hành trộm cắp tài sản mang đi bán lấy tiền tiêu.



Mở rộng điều tra, Đội Cảnh sát hình sự bắt giữ thêm đối tượng Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1992) trú tại Nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, là đồng phạm tiêu thụ các xe máy Hồ Văn Nam trộm cắp được.



Thực nghiệm điều tra nơi Hồ Văn Nam trộm cắp xe máy. Ảnh: Thanh Nga

Cơ quan công an đã tiến hành thu hồi 3 xe máy cùng một số tang vật có liên quan, đồng thời mở rộng điều tra để xử lý 2 đối tượng theo quy định của pháp luật.