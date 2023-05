Huyện đoàn Than Uyên vừa tổ chức lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023, tại bản Hát Nam, xã Mường Mít (Than Uyên, Lai Châu).

Hơn 60 đoàn viên, thanh niên tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023, được Huyện đoàn Than Uyên tổ chức ngày 27/5, với chủ đề "Tuổi trẻ huyện Than Uyên chung tay xây dựng nông thôn mới". Theo đó, các cơ sở đoàn của huyện Than Uyên sẽ tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội; Góp công, góp sức xây dựng nông thôn mới, tập trung xóa nhà tạm, đảm bảo an sinh xã hội; Xây dựng, triển khai các mô hình, công trình thanh niên tại cơ sở.

Đoàn viên, thanh niên huyện Than Uyên hăng hái tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè

Nhân dịp tổ chức lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023, Huyện đoàn Than Uyên trao quyết định nhận nuôi 2 em cho Đoàn Thanh niên Công an huyện Than Uyên và Đoàn Thanh niên xã Mường Mít. 2 em đó là: Hà Thị Bồ và Hà Văn Được đều sinh sống tại xã Mường Mít. Huyện đoàn Than Uyên còn phối hợp với Nội thất Huy Hoàng Plaza huyện Than Uyên tặng 5 triệu đồng (hỗ trợ đổ nền nhà, xóa nhà tạm, đồ dùng gia đình...) cho 2 hộ nghèo ở xã Mường Mít.

Ngay sau buổi lễ, các đại biểu cùng hơn 60 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện đã tham gia lao động đổ nền nhà hỗ trợ 2 hộ nghèo: Hà Văn Binh và Hà Văn An, ở bản Hát Nam, xã Mường Mít, xây dựng nhà ở.