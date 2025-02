Sơn La thi đua yêu nước

Thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại Yên Châu (Sơn La)

Văn Ngọc - Trung Hiếu 23/02/2025 15:15 GMT +7

Đoàn công tác của Công an tỉnh Sơn La do Đại tá Vì Quyền Chứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên gia đình, thân nhân các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại Yên Châu (Sơn La).