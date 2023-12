Sắp diễn ra Lễ khai hội chùa Tiên năm 2024 tại Hòa Bình

Chiều 27/12, UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức họp triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Lễ khai hội chùa Tiên năm 2024.

Tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận về kế hoạch tổ chức Lễ khai hội chùa Tiên; phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Tổ chức. Đồng thời đề xuất, kiến nghị một số vấn đề nhằm thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hòa Bình, Trưởng Ban Tổ chức Lễ khai hội chùa Tiên năm 2024 cho biết, Lễ khai hội chùa Tiên là hoạt động văn hóa thiết thực chào xuân mới Giáp Thìn, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hòa Bình đề nghị, việc tổ chức lễ khai hội phải đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm; các hoạt động trong lễ khai hội phải đa dạng, phong phú, phát huy truyền thống và bản sắc văn hóa của địa phương, tạo được không khí vui tươi, lành mạnh, để lại dấu ấn tốt đẹp đối với nhân dân và du khách.

Đồng thời, cần tổ chức tốt trưng bày gian hàng các sản phẩm đặc trưng của các địa phương; đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm tại các nhà hàng, các gian hàng trưng bày ẩm thực trong thời gian diễn ra lễ khai hội…; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau thời gian diễn ra lễ khai hội.

Ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hòa Bình, Trưởng Ban Tổ chức Lễ khai hội chùa Tiên năm 2024, phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Trung.

Theo kế hoạch, Lễ khai hội chùa Tiên năm 2024 được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, dự kiến diễn ra từ ngày 12 - 14/2/2024 (tức mùng 3 – 5 Tết Giáp Thìn), khai mạc ngày 13/2/2024 (mùng 4 Tết) tại sân chùa Tiên thuộc Khu du lịch chùa Tiên, xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy. Lễ hội có các hoạt động tuyên truyền quảng bá, hội chợ xuân, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và trò chơi dân gian.

Tại lễ khai mạc có phần lễ và phần hội, trong đó, phần hội sẽ tổ chức thi đấu các môn thể thao dân tộc như bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy; giao lưu bóng chuyền nam; tổ chức các trò chơi dân gian đi cà kheo, nhảy dây, đánh đu… Trong khuôn khổ lễ hội sẽ tổ chức Hội chợ xuân dự kiến khoảng 20 gian hàng với sự tham gia của các huyện: Yên Thuỷ, Kim Bôi, Tân Lạc, Lạc Sơn.