Trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch (từ 30/12/2023 đến 01/01/2024), thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai đón hơn 85,4 nghìn lượt khách trong nước và quốc tế tham quan các khu, điểm du lịch trên địa bàn thị xã, với tổng doanh thu hàng trăm tỷ đồng.

Đông đảo du khách đến với khu du lịch quốc gia Sa Pa dịp nghỉ Tết Dương lịch. Ảnh: Trung Hiếu.

Theo báo cáo nhanh từ thị xã Sa Pa, trong 3 ngày nghỉ (từ ngày 30-31/12/2023 và 01/01/2024): Tổng lượt khách tham quan các khu, điểm du lịch trên địa bàn thị xã đạt 85.438 lượt (bằng 203,4% so với cùng kỳ 2023). Trong đó khách Quốc tế đạt 10.765 lượt. Tổng doanh thu từ dịch vụ du lịch ước đạt 289,4 tỷ đồng.

Công suất phòng ngày 31/12/2022 và ngày 01/01/2024 khoảng đạt 98%, tập trung ở các phân khu cao cấp. Trong dịp nghỉ lễ các cơ sở lưu trú hầu hết đã chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và không để xẩy ra việc tăng giá, ép giá dịch vụ.

Màn bắn pháo hoa đón chào năm mới 2024 thu hút hàng nghìn du khách thập phương và người dân thức đêm trải nghiệm. Ảnh: Đức Phương.

Thị xã Sa Pa đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm tra các hoạt động kinh doanh có điều kiện, nhắc nhở việc phòng cháy, chữa cháy, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và tập chung rà soát, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trơ...

Do đó, kỳ nghỉ lễ diễn ra trong điều kiện an ninh - an toàn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và không có hiện tượng tăng giá các dịch vụ vượt ngưỡng niêm yết...

Chương trình đón đoàn du khách đầu tiên đến Sa Pa năm 2024. Ảnh: Truyền hình Sa Pa.

Để thu hút du khách đến trải nghiệm, tham quan trong dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch, thị xã Sa Pa đã tổ chức hàng loạt các sự kiện, như: Talkshow về bảo tồn và khai thác các giá trị về nghệ thuật trang trí trên trang phục dân tộc Mông để các nhà quản lý, các nghệ nhân, doanh nghiệp và nhà thiết kế cùng trao đổi để đưa ra những cái nhìn đa chiều về các giải pháp bảo tồn và khai thác những giá trị tiêu biểu đặc sắc trong nghệ thuật trang trí trên trang phục dân tộc Mông nói riêng và các giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc thị xã Sa Pa nói chung.

Tổ chức tốt Lễ công bố quyết định và trao Chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể đối với nghệ thuật làm trang phục dân tộc Mông ở Sa Pa, điểm nhấn tại trương trình là màn trình diễn trang phục phục truyền thống và bộ sưu tầm trang phục cách tân cảm hứng nghệ thuật trang trí trên trang phục dân tộc Mông của nhà thiết kế Vũ Việt Hà với qua phần trình diễn của các người đẹp và người Mẫu nổi tiếng của Việt Nam.

Hoa mai anh đào ở đồi chè Ô Long (Sa Pa) điểm đến lý tưởng dành cho du khách. Ảnh:Thuy Ja.

Đặc biệt là chương trình nghệ thuật hiện đại và màn bắn pháo hoa chào năm mới với những ca khúc chào xuân nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ của đông đảo Du khách qua phần thể hiện của các DJ, ca sĩ và Ban nhạc tại chương trình. Sự kiện đã thu hút khoảng trên 10.000 khách du lịch tham dự...