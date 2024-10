PC Hòa Bình nhắn gửi đến công nhân thông điệp “Về nhà an toàn”

Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) khuyến khích in và gửi thông điệp “Về nhà an toàn” đến gia đình cán bộ, công nhân viên (CBCNV) để người thân trong gia đình luôn thường xuyên nhắc nhở CBCNV làm việc an toàn.

Ngày 16/10/2024, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc có văn bản số 5060/EVNNPC-TT-AT về việc tăng cường truyền thông trực quan trong an toàn lao động (ATLĐ) gửi các đơn vị thành viên Tổng Công ty.

Làm việc phải có phiếu công tác, lệnh công tác. Ảnh: EVNNPC.

Điều này nhằm nâng cao ý thức tuân thủ quy trình, quy định trong công tác an toàn, góp phần giảm thiểu tai nạn, cùng với các giải pháp về quản lý kỹ thuật - vận hành, quản lý an toàn, giải pháp tuyên truyền giáo dục cho người lao động là một trong những giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Làm việc phải có tiếp địa bảo vệ. Ảnh: EVNNPC.

Theo đó, EVNNPC đã xây dựng bộ tiêu lệnh ATLĐ (logo+nội dung ngắn gọn) trực quan, sinh động, dễ nắm bắt, gồm có: Làm việc phải có phiếu công tác/lệnh công tác; Làm việc phải có tiếp địa; Làm việc phải có dụng cụ an toàn; Làm việc trên cao phải đeo dây an toàn; Luôn chấp hành quy định an toàn giao thông, cấm sử dụng chất kích thích, rượu bia trước và trong khi làm việc, khi tham gia giao thông.

Làm việc phải có dụng cụ an toàn. Ảnh: EVNNPC.

Làm việc trên cao phải đeo dây an toàn. Ảnh: EVNNPC.

Mới đây, để cụ thể hóa sự chỉ đạo của EVNNPC và nâng cao hiệu quả tuyên truyền về ATLĐ, PC Hòa Bình đã tuyên truyền, phổ biến bộ tiêu lệnh đến tất cả CBCNV bằng các hình thức: Treo, dán các nội dung tiêu lệnh tại các vị trí sản xuất, nơi thường tập trung đông CBCNV (tại các phòng tổ, đội, phòng họp của điện lực, đội quản lý vận hành,…) và tại xe thi công, tủ đựng trang cụ an toàn.

Cấm sử dụng rượu, bia chất kích thích trước, trong khi làm việc hoặc tham gia giao thông. Ảnh: EVNNPC.

Luôn chấp hành quy định an toàn khi công tác để về nhà an toàn. Ảnh: EVNNPC.

Đặc biệt, PC Hòa Bình khuyến khích in và gửi thông điệp "Về nhà an toàn" đến gia đình CBCNV để người thân trong gia đình luôn thường xuyên nhắc nhở CBCNV làm việc an toàn. Sử dụng các tiêu lệnh phù hợp để đưa vào các tài liệu, slide họp, hội nghị, banner, màn hình thông báo… nhằm tuyên truyền thông điệp "Về nhà an toàn" đối với tất cả CBCNV.

Anh Nguyễn Duy Tấn (sinh năm 1978) - Tổ dịch vụ Công ty Điện lực thành phố Hòa Bình. Công việc hàng ngày của anh Tấn là khảo sát lắp đặt điện mới cho khách hàng sau trạm công cộng. Ảnh: Nga Linh.

Gia đình anh Tân vui vẻ, hạnh phúc khi anh trở về nhà an toàn. Ảnh: Nga Linh.

Thông điệp "về nhà an toàn" thể hiện sự quan tâm từ cấp lãnh đạo cao nhất của EVNNPC, lãnh đạo PC Hòa Bình đến việc làm, sức khỏe của CBCNV trong lao động, sản xuất; nhất là những "người lính màu áo cam" đang hàng ngày, hàng giờ làm bạn với nắng nóng, mưa bão để đem lại ánh sáng cho Nhân dân. Qua đó, đã góp phần tạo ra môi trường làm việc an toàn, tạo động lực để công nhân làm việc tốt hơn, hiệu quả hơn.