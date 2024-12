Anh Lò Văn Chiến, bản Canh, xã Chiềng Bằng (Quỳnh Nhai, Sơn La) đã tận dụng đất ven sông Đà thuận lợi về nguồn nước tưới trồng rau sạch, nâng cao thu nhập cho gia đình.

Nông dân tận dụng lợi thế phát triển kinh tế

Nhưng ngày cuối năm, chúng tôi có dịp trở lại xã Chiềng Bằng (Quỳnh Nhai, Sơn La), vùng đất của người đồng bào dân tộc Thái. So với vài chục năm trở về trước, vùng đất này đã có nhiều đổi thay. Các tuyến đường chính liên xã, nội bản, nội đồng đã được đầu tư mở rộng, người dân thuận tiện hơn trong việc đi lại, giao thương hàng hóa.

Đến nay, nhiều bản trên địa bàn xã xuất hiện nhiều ngôi nhà xây kiên cố, đời sống của người dân đã được nâng cao. Đặc biệt ở vùng đất này, phong trào nông dân thi đua phát triển kinh tế được đẩy mạnh, xuất hiện nhiều tấm gương sáng trong phát triển kinh tế gia đình.

Mô hình trồng rau sạch của gia đình anh Lò Văn Chiến, bản Canh, xã Chiềng Bằng (Quỳnh Nhai, Sơn La). Ảnh: Hoàng Thành

Trong đó tiêu biểu là hội viên nông dân Lò Văn Chiến, bản Canh, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. Hôm chúng tôi đến thăm mô hình trồng rau sạch của gia đình anh Chiến, anh Chiến đang tập trung chăm sóc vườn rau màu của gia đình, chuẩn bị bán dịp cuối năm.

Vườn rau của gia đình anh nằm ngay cạnh bờ sông Đà, do được chăm sóc dụng kỹ thuật, những luống rau phát triển xanh tốt. Anh Chiến chia sẻ: Từ khi còn đi học, anh đã được các thầy cô tuyên truyền về tác hại ảnh hưởng đến sức khoẻ, môi trường của thuốc diệt cỏ, trừ sâu mà bà con nơi đây thường sử dụng trong canh tác nương lúa, nương ngô.

Anh Chiến quyết tâm không đi theo lối mòn của ông bà, bố mẹ. Anh tận dụng điều kiện đất đai của gia đình anh gần sông Đà với khí hậu nơi đây, anh chọn trồng rau bắp cải và rau súp lơ để kiếm tiền trên chính mảnh đất mình sinh sống.

Vườn bắp cải của gia đình anh Lò Văn Chiến, bản Canh, xã Chiềng Bằng (Quỳnh Nhai, Sơn La). Ảnh: Hoàng Thành

Nông dân có thu nhập ổn định từ trồng rau màu

Năm 2022, anh Chiến tham gia lớp tập huấn trồng rau an toàn do huyện tổ chức. Đồng thời, anh tham gia đoàn đi học tập kinh nghiệm về trồng rau sạch ở các huyện bạn, khi trở về anh đã thực hiện suy nghĩ của mình. Gia đình anh trồng rau đến nay là năm thứ 3, diện tích đất trồng rau của anh Chiến tuy chỉ có 1500m2 tương đương trên 3.000 cây rau. Từ lúc trồng bắp cải đến lúc thu hoạch chỉ mất từ 2,5 đến 3 tháng. Rau bắp cải non thì anh đem bán trên chợ, rau già thì anh để nuôi gà, vịt, ngan.

Trong quá trình làm kinh tế gia đình, anh được cán bộ Hội Nông dân, khuyến nông tập huấn kỹ thuật canh tác khoa học, anh áp dụng theo đúng kỹ thuật trồng rau an toàn đã được cán bộ hướng dẫn, tập huấn nên bắp cải luôn sinh trưởng và phát triển tốt. Sản phẩm rau sau khi thu hoạch mang lên chợ bán được rất nhiều người tiêu thụ.

Gia đình anh Lò Văn Chiến, bản Canh, xã Chiềng Bằng (Quỳnh Nhai, Sơn La) có thu nhập ổn định từ trồng rau màu. Ảnh: Hoàng Thành

"Muốn có rau sạch thì trong quá trình trồng và chăm sóc tuyệt đối không được phun thuốc trừ cỏ, mà phải làm cỏ hoàn toàn bằng tay. Khâu làm đất, bón phân, phòng trừ sâu bệnh phải đảm bảo theo quy định. Trước đây trồng lúa, cả năm mới thu được khoảng 7-8 triệu đồng. Nhưng từ khi chuyển sang trồng bắp cải và súp lơ chỉ 2 – 3 tháng gia đình anh đã cho thu nhập hơn 40 triệu đồng", anh Chiến nói.

Tại xã Chiềng Bằng, không chỉ hộ gia đình anh Chiến, mà còn nhiều hộ gia đình khác đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình, qua đó từng bước nâng cao thu nhập cho hội viên nông dân, thực hiện có hiệu quả các phong trào nông dân trong phát triển kinh tế, từ đó đã góp phần xây dựng xã nông thôn mới Chiềng Bằng.

Đên nay địa phương này đã đạt 100% các tuyến đường được bê tông, cứng hóa, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp; 4/4 trường học trên địa bàn xã đạt chuẩn quốc gia; các thiết chế văn hóa được đầu tư xây dựng đảm bảo theo quy định…. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 51,2 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,08%. Xã đạt 19/19 tiêu chí xã NTM nâng cao.