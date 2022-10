Nông dân Hoà Bình tiết lộ bí quyết biến trâu gầy thành trâu béo

Từ bỏ 5 ha cây ăn quả, ông Đặng Văn Chính, khu 5, thị trấn Cao Phong (Cao Phong, Hoà Bình) mạnh dạn đầu tư nuôi trâu vỗ béo, thu nhập cả tỷ đồng mỗi năm.

Clip: Mô hình nuôi trâu vỗ béo của ông Đặng Văn Chính, khu 5, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hoà Bình.

Lão nông ở Hoà Bình chủ động tìm hướng làm giàu

Trong cơn mưa tầm tã của những ngày cuối tháng 10, chúng tôi được cán bộ Hội Nông dân huyện Cao Phong dẫn đi thăm mô hình nuôi trâu vỗ béo của hội viên nông dân Đặng Văn Chính, khu 5, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hoà Bình.

Ông Chính cho biết: Trâu ở Tây Bắc khung bé nên khi vỗ béo giá trị kinh tế thường thấp. Vì vậy, ông Chính xuống chợ Ú ở huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An mua những con trâu đực gầy khung xương to còn non đem về vỗ béo.

Mô hình nuôi trâu vỗ béo cho hiệu quả kinh tế cao của ông Đặng Văn Chính, khu 5, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hoà Bình

Để vỗ béo cho đàn trâu, ông dùng phụ phẩm nông nghiệp như thân ngô, mía, cỏ, cỏ voi ủ với bột ngô và bã bia. Thức ăn phải đảm bảo sạch sẽ, không bị nấm mốc hoặc lên men. Nếu thức ăn không sạch sẽ ảnh hưởng đến đường tiêu hóa không những không vỗ béo được mà còn mất rất nhiều thời gian nên chi phí chăm sóc nhiều hơn. Ngoài ra, ông Chính cung cấp đầy đủ nguồn nước sạch cho đàn trâu uống.

Cùng với đó, để đàn trâu phát triển tốt, ông Chính tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine phòng bệnh theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn. Mặt khác, ông Chính thuê nhân công dọn thức ăn, nước uống thừa, đồng thời làm hầm biogas để xử lý phân tránh ô nhiễm môi trường.

Cán bộ Hội Nông dân huyện Cao Phong thăm mô hình nuôi trâu vỗ béo của hội viên nông dân Đặng Văn Chính. Ảnh: Tuệ Linh.

Đến nay, ông Chính đang nuôi gần 100 con trâu đực trên diện tích chuồng trại 2.000 m2. Sau từ 3 – 4 tháng nuôi vỗ béo, ông Chính bắt đầu xuất bán ra thị trường. Mỗi con trung bình nặng khoảng 5 – 6 tạ.

Năm 2021, ông Chính xuất bán 200 con trâu bò ra thị trường Trung Quốc và nội địa. Với giá bán trung bình 100.000 đồng/kg, ông thu được cả tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí lãi hàng trăm triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, ông Chính đã xuất bán được 20 con trâu vào thị trường nội địa và thu về hàng trăm triệu đồng.

Trang trại nuôi trâu vỗ béo của ông Đặng Văn Chính được đầu tư bài bản. Ảnh: Tuệ Linh.

Theo ông Chính, nếu tình hình dịch Covid-19 ổn định thì nuôi trâu vỗ béo là hướng đi mang lại giá trị kinh tế cao cho người nông dân. Ông mong muốn trong thời gian tới được cấp uỷ, chính quyền địa phương và Hội Nông dân hỗ trợ tạo điều kiện vay vốn để mở rộng thêm quy mô sản xuất.

Trao đổi với PV, ông Bùi Văn Đoan, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cao Phong cho biết: Ông Đoan là hội viên nông dân điển hình trong thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Bằng những nỗ lực, cố gắng của mình trong phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương, những năm qua, ông Chính đã được Hội Nông dân tỉnh và cấp uỷ, chính quyền địa phương tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen.

Sau 3 tháng vỗ béo, mỗi con trâu đực nặng từ 6 đến 7 tạ. Ảnh: Tuệ Linh.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cao Phong, trong thời gian tới, Hội Nông dân huyện sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn hỗ trợ khoa học kỹ thuật, vốn vay cho các hội viên, nông dân. Qua đó, góp phần nhân rộng và thực hiện có hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện.