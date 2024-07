Sơn La: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2024) các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Sơn La đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa.

Dip 27/7 đến thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách

Cứ đến dịp Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7, thực sự là một ngày lễ kỷ niệm quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đây là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kính cẩn tưởng nhớ, tri ân các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh vì lợi ích chung của đất nước...

Biết ơn vô hạn tới các thương binh, các liệt sỹ đã cống hiến xương máu của mình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2024) các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Sơn La đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa.

Lãnh đạo tỉnh Sơn La trao quà cho các gia đình chính sách. Ảnh: Quàng Hùng

Tại địa bàn biên giới tỉnh Sơn La đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực để tri ân các thương binh, tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ trên địa bàn biên giới. Đoàn công tác của UBND tỉnh Sơn La do đồng chí Tráng Thị Xuân, UVBTV tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn, lãnh đạo Sở LĐ và TBXH tỉnh, Thường trực huyện uỷ, UBND huyện Sông Mã và Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương đã đến thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm Đồn BPCK Chiềng Khương, đồng thời đoàn công tác cũng đã đến trao tặng 5 suất quà cho những gia đình chính sách và người có công với cách mạng tại địa bàn biên giới xã Chiềng Khương và huyện Sông Mã.

Thăm tặng quà cho các gia đình chính sách khu vực biên giới. Ảnh: Quàng Hùng

Còn tại Biên giới xã Mường Và, huyện Sốp Cộp có đoàn công tác do Đồng chí Lưu Minh Quân UVBTV tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận tỉnh Ủy trưởng đoàn, cùng đi có đồng chí Dương Tú Anh tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Sốp Cộp, đồng chí Đào Đình Thi Chủ tịch UBND huyện và ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Nậm Lạnh đã đến thăm và tặng quà 22 hộ gia đình chính sách tại xã Mường Và với tổng suất quà gần 20 triệu đồng.

Trên địa bàn tuyến biên giới huyện Mai Sơn, Yên Châu, Mộc Châu, các đồn Biên phòng cũng đồng loạt diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như giúp đỡ sửa sang nhà cửa, hỗ trợ giúp đỡ các gia đình chính sách, các gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với các mạng đồng thời hỗ trợ tặng quà động viên để vơi bớt những đau thương mất mát.

Bộ đội biên phòng Sơn La trao quà cho các gia đình chính sách. Ảnh: Quàng Hùng

Hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7

Nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024), Đảng ủy – Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La cùng lãnh đạo và CBCS Công an tỉnh đã tổ chức dâng hoa, dâng hương Nhà tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Nhà tù Sơn La và viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Nhà tù Sơn La.

Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, CBCS Công an tỉnh Sơn La đã đặt vòng hoa, dâng hương và bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Công an Sơn La thăm, tặng quà các gia đình chính sách. Ảnh: Thiên Hiếu

Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại cùng các anh hùng liệt sỹ… lãnh đạo và CBCS Công an tỉnh Sơn La nguyện hứa sẽ không ngừng phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, ngành Công an và nhân dân giao phó, giữ vững ANCT, bảo đảm TTATXH, góp phần đắc lực trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Cũng nhân dịp này, Cụm thi đua số 3 khối Cảnh sát Quản lý hành chính Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa Nghĩa trang Liệt sĩ Nhà tù Sơn La, viếng Anh hùng Liệt sỹ Lò Văn Giá và thăm tặng quà cho các gia đình thương binh liệt sỹ. Cụm thi đua Số 3 Công an tỉnh tổ chức thăm, tặng 21 xuất quà trị giá hơn 23 triệu đồng cho thân nhân gia đình các Anh hùng Liệt sĩ, thương binh trong cụm thi đua.

Một số hình ảnh Công an tỉnh Sơn La dâng hương. Ảnh: Thiên Hiếu