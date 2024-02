Công an tỉnh Sơn La đã chủ động nắm tình hình, triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan tới pháo nổ, tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh pháo hoa trong dịp Tết.

Clip: Nâng cao quản lý kinh doanh pháo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn

Đảm bảo an toàn đối với kinh doanh mặt hàng pháo

Khoảng thời gian cận Tết là thời điểm các hoạt động mua, bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo trái phép có diễn biến phức tạp nhất trong năm. Do đó, để ngăn chặn tình trạng buôn bán, vận chuyển, sử dụng pháo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lực lượng Cảnh sát QLHC Công an tỉnh Sơn La đã chủ động, tăng cường nắm tình hình, triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan tới pháo nổ, tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh pháo hoa trong dịp Tết. Đồng thời hướng dẫn đăng ký, sử dụng pháo đúng quy định, để nhân dân vui xuân đón Tết trong an toàn.

Công an tỉnh Sơn La đã chủ động, tăng cường nắm tình hình, triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan tới pháo nổ. Ảnh: Mạnh Tùng

Buổi kiểm tra của tổ công tác liên ngành gồm: Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Đội Quản lý trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh, Đội Cảnh sát QLTT về TTXH, Công an Thành phố về các điều kiện ANTT, phòng, chống cháy nổ, hoạt động kinh doanh pháo hoa của cửa hàng pháo hoa số 2, tổ 11, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La… Qua kiểm tra thực tế, cửa hàng đã xuất trình giấy phép kinh doanh; giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT, PCCC; chứng từ hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và có niêm yết giá theo quy định bảo đảm kinh doanh các sản phẩm pháo hoa.

Bà Nguyễn Thị Tín - tổ 11, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La chia sẻ: Để đảm bảo an toàn đối với mặt hàng kinh doanh pháo hoa của cửa hàng, chúng tôi cũng đã chủ động trong công tác PCCC, hàng năm được lực lượng Công an tập huấn và cấp chứng chỉ về công tác PCCC; đối với kho chứa hàng chúng tôi thực hiện nghiêm với các quy định như cắt nguồn điện, trang bị các dụng cụ chữa cháy… Đối với các mặt hàng, chúng tôi cam kết kinh doanh hàng chính hãng của Bộ Quốc phòng và đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Công an Sơn La tăng cường hướng dẫn đăng ký, sử dụng pháo đúng quy định, để nhân dân vui Xuân đón Tết trong an toàn. Ảnh: Mạnh Tùng

Quản lý chặt chẽ hoạt động mua, bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo hoa

Để quản lý chặt chẽ hoạt động mua, bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trên địa bàn, Lực lượng Công an thành phố Sơn La đã tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm bắt tình hình hoạt động buôn bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ trên địa bàn quản lý; chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý kịp thời, triệt để.

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, ký cam kết… nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo, không để các vụ tai nạn về pháo nổ xảy ra trên địa bàn.

Đối với các hành vi vi phạm, các lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm đúng theo quy định.

Trao đổi với phóng viên, đại uý Hoàng Trung Hiếu, Phòng QLHC về TTXH Công an tỉnh Sơn La cho biết: Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH - Công an tỉnh đã phối hợp với Cục Quản lý trường; các đội PCCC Công an các huyện, thành phố tiến hành kiểm tra các điều kiện về kinh doanh phòng chống cháy, nổ đối với các cửa hàng kinh doanh pháo hoa trên địa bàn toàn tỉnh; thực hiện tuyên truyền đến người dân, các cơ sở kinh doanh không buôn bán pháo hoa khi chưa đủ các điều kiện, tuyên truyền tới toàn thể người dân không mua bán pháo hoa không rõ nguồn gốc, không rõ xuất xứ. Chỉ mua bán, sử dụng pháo hoa tại các cơ sở kinh doanh đã được Công an tỉnh cấp giấy đủ điều kiện kinh doanh.

Ngoài các biện pháp của các cơ quan chức năng, mỗi người dân cần nâng cao ý thức trong việc sử dụng pháo. Ảnh: Mạnh Tùng

Để Nhân dân đón Xuân, vui Tết an toàn, cùng với sự vào cuộc chủ động, tích cực của lực lượng công an, mỗi người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng pháo, chung tay góp phần xây dựng xã hội bình yên, an toàn, lành mạnh.