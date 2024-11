Trong thời gian không xa, huyện Than Uyên, Lai Châu sẽ có những sản phẩm du lịch độc đáo, hút khách du lịch như Vịnh Pá Khôm "Viên ngọc biếc của Tây Bắc", "Khám phá làng cá Thẳm Phé – Vịnh Pá Khôm", đồi thông Than Uyên "Đà Lạt thu nhỏ"…

Bàn giải pháp xây dựng sản phẩm du lịch

Chiều 28/11, huyện Than Uyên tổ chức chương trình bàn giải pháp kết nối phát triển du lịch. Tại chương trình đại diện các tổ chức đã giới thiệu kế hoạch xây dựng các sản phẩm du lịch độc đáo dựa trên tiềm năng, thế mạnh của địa phương, từ đó kích cầu du lịch của Than Uyên nói riêng và tỉnh Lai Châu nói chung.

Ông Lò Văn Hương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Than Uyên phát biểu tại chương trình bàn giải pháp kết nối phát triển du lịch huyện Than Uyên, Lai Châu năm 2024 . Ảnh: TP



Huyện Than Uyên có nhiều phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp cùng với kho tàng di sản văn hóa phong phú và đặc sắc, có nhiều tiềm năng phát triển du lịch. Trên địa bàn huyện hiện có 6 di tích cấp tỉnh (trong đó có 5 di tích cấp tỉnh đã được xếp hạng). Bên cạnh đó, văn hóa dân gian dân tộc Thái, Mông, Dao, Khơ Mú.. là di sản văn hóa phi vật thể có nhiều nét văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây, nhiều làng nghề truyền thống được lưu giữ, bảo tồn và phát triển đến ngày nay…

Ông Trần Mạnh Hà, Giám đốc Trung tâm kinh doanh công nghệ số (Công ty dịch vụ mobifone khu vực 4) phát biểu tại chương trình. Ảnh: TP

Trên địa bàn huyện hiện có một số điểm du lịch thu hút được đông đảo khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm như: Chợ đêm Ta Gia, chợ phiên Nậm Pắt, xã Tà Mung, vịnh Pá Khôm, xã Pha Mu; điểm du lịch Thẳm Phé, xã Mường Kim; điểm du lịch đồi thông Khu 7, thị trấn Than Uyên; điểm du lịch Love hill Khu 9, thị trấn Than Uyên; đồi thông bản Chít, Cọn nước bản Sang Ngà, Nà Phát xã Phúc Than, cánh đồng Mường Than, xã Mường Than… Đến thời điểm hiện tại, 3 điểm du lịch đã được UBND tỉnh công nhận là điểm du lịch Vịnh Pá Khôm (xã Pha Mu), điểm du lịch bản Thẳm Phé (xã Mường Kim) và điểm du lịch bản Nam, bản Củng (xã Ta Gia). Tổng số khách du lịch năm 2024 đã đón 314.060 lượt, vượt 26,5% so với năm 2023.

Diễn giả của Tổng Công ty viễn thông Mobifone trình bày demo giới thiệu quảng bá các điểm du lịch trên nền tảng số. Ảnh: TP

Với phương châm khai thác tiềm năng, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng và ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế của huyện; chú trọng liên kết giữa ngành du lịch với các ngành, lĩnh vực khác trong chuỗi giá trị hình thành nên các sản phẩm du lịch đặc trưng; trong những năm gần đây, chủ trương phát triển du lịch đã được cụ thể hóa trong các văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện; trong các nghị quyết chuyên đề, các quy hoạch, kế hoạch chính quyền các cấp.

Tại chương trình, các đại biểu được giới thiệu các hoạt động du lịch của huyện, nghe diễn giải của Tổng Công ty viễn thông Mobifone trình bày demo giới thiệu quảng bá các điểm du lịch trên nền tảng số. Đại diện các điểm du lịch trình bày kế hoạch, ý tưởng xây dựng các tour du lịch. Trong đó, xã Pha Mu xây dựng thương hiệu Vịnh Pá Khôm "Viên ngọc biếc của Tây Bắc", mô hình du lịch xã Mường Kim tour 2 ngày 1 đêm "Khám phá làng cá Thẳm Phé – Vịnh Pá Khôm", thị trấn Than Uyên xây dựng thương hiệu đồi thông Than Uyên "Đà Lạt thu nhỏ"…, mô hình du lịch tour 2 ngày 1 đêm khám phá Than Uyên mộng mơ…

Các đại biểu tham dự chương trình bàn giải pháp kết nối phát triển du lịch huyện Than Uyên 2024 tham quan gian hàng chuyển đổi số Mobifone tỉnh Lai Châu. Ảnh: TP



Đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Chia sẻ tại chương trình, ông Lò Văn Hương, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Các phòng ban liên quan, xã, thị trấn, điểm du lịch cần xây dựng tour du lịch phải xuất phát từ thị trấn Than Uyên rồi kết nối đi các điểm khác; tại các điểm du lịch cần xây dựng nội dung giới thiệu, có các sản phẩm du lịch gắn với văn hóa; thành lập các hội du lịch cấp huyện, xã; phối hợp Mobifone đẩy mạnh số hóa các điểm du lịch, có trợ lý ảo, bản đồ du lịch số, website du lịch; các điểm du lịch cần liên kết, xây dựng các tour thuận lợi nhất khai thác được tiềm năng, thế mạnh mỗi địa phương…

Ông Trần Quang Chiến, Phó Chủ tịch UBND huyện Than Uyên, Lai Châu phát biểu tại chương trình kết nối phát triển du lịch huyện Than Uyên năm 2024. Ảnh: TP

Ông Trần Quang Chiến, Phó Chủ tịch UBND huyện Than Uyên, Lai Châu đã ghi nhận những ý kiến của đại diện các đơn vị làm du lịch, đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Viễn thông Mobifone và cho rằng, những ý kiến đóng góp tại chương trình sẽ là nền tảng quan trọng để huyện chỉ đạo triển khai các chương trình, dự án phát triển du lịch trong thời gian tới. Đây cũng là động lực để huyện Than Uyên quyết tâm đưa du lịch trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần nâng cao đời sống của Nhân dân.