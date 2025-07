Mệnh danh là "siêu trái cây", quả này chứa hàm lượng cao các chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất

Nguồn chất chống oxy hóa mạnh mẽ

Lựu nổi tiếng là một trong những loại quả chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao nhất. Đặc biệt, lựu chứa Punicalagins, một loại polyphenol độc đáo, có khả năng chống oxy hóa mạnh gấp 3 lần trà xanh và rượu vang đỏ. Các chất chống oxy hóa này giúp bảo vệ tế bào khỏi tác hại của các gốc tự do, giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như ung thư và tim mạch. Chúng cũng có đặc tính chống viêm mạnh mẽ, giúp giảm viêm nhiễm trong cơ thể.

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Lựu được mệnh danh là "siêu thực phẩm" cho tim mạch. Nghiên cứu cho thấy nước ép lựu có thể giúp giảm huyết áp, đặc biệt là ở những người bị cao huyết áp. Các chất dinh dưỡng trong lựu cũng giúp giảm mức cholesterol LDL (cholesterol xấu) và tăng mức cholesterol HDL (cholesterol tốt), từ đó giảm nguy cơ xơ vữa động mạch. Bên cạnh đó, các hợp chất trong lựu có thể giúp ngăn ngừa sự hình thành cục máu đông, một yếu tố nguy hiểm dẫn đến đột quỵ và đau tim.

Hỗ trợ phòng ngừa ung thư

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra tiềm năng của lựu trong việc hỗ trợ phòng ngừa và điều trị ung thư. Các hợp chất trong lựu, đặc biệt là Punicalagins, đã được chứng minh là có khả năng ức chế sự phát triển của một số loại tế bào ung thư, bao gồm ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt. Lựu cũng có thể thúc đẩy quá trình tự chết (apoptosis) của các tế bào ung thư mà không gây hại cho tế bào khỏe mạnh.

Cải thiện trí nhớ và chức năng não bộ

Lựu có thể đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe não bộ. Một số nghiên cứu, đặc biệt ở người lớn tuổi, đã chỉ ra rằng tiêu thụ lựu có thể giúp cải thiện trí nhớ, cả trí nhớ lời nói và hình ảnh. Lựu có khả năng giảm sự tích tụ của các mảng protein amyloid, một trong những yếu tố chính gây ra bệnh Alzheimer, giúp duy trì sức khỏe não bộ khi về già. Lựu chứa các hợp chất có thể giúp tăng cường lưu lượng máu đến não, từ đó cung cấp đủ oxy và dưỡng chất cho các tế bào não hoạt động tối ưu.

Tăng cường hệ miễn dịch

Hàm lượng Vitamin C cao và các chất chống oxy hóa khác trong lựu đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch. Vitamin C là một vitamin thiết yếu giúp kích thích sản xuất các tế bào bạch cầu, tuyến phòng thủ đầu tiên của cơ thể chống lại nhiễm trùng và bệnh tật. Uống nước ép lựu thường xuyên có thể giúp bạn ít bị cảm lạnh, cúm và các bệnh lây nhiễm khác hơn. Bổ sung đủ vitamin C có thể giúp rút ngắn thời gian và giảm mức độ nghiêm trọng của cảm lạnh và cúm.

Hỗ trợ tiêu hóa

Lựu là một nguồn chất xơ tốt, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Chất xơ giúp tăng khối lượng phân và thúc đẩy nhu động ruột, từ đó ngăn ngừa táo bón và duy trì sự đều đặn của đường ruột. Chất xơ trong lựu còn đóng vai trò là prebiotic, cung cấp thức ăn cho các vi khuẩn có lợi (probiotics) trong đường ruột. Một hệ vi sinh vật đường ruột cân bằng là chìa khóa cho sức khỏe tiêu hóa tổng thể, tăng cường hấp thu dinh dưỡng và thậm chí ảnh hưởng đến tâm trạng.