Loại rau không chỉ được dùng để làm gia vị, trang trí món ăn mà còn có nhiều lợi ích sức khoẻ

Rau thì là - loại rau không chỉ được dùng để làm gia vị, trang trí món ăn mà nó còn mang lại nhiều lợi ích sức khoẻ.

Rau thì là tên khoa học Anethum graveolens L. (Peucedanum graveolens Benth et Hook). Thì là là cây cỏ nhỏ, ít phân nhánh, thân nhẵn có chiều cao từ 0,3 đến 1m. Lá cây thì là xẻ thành những phiến nhỏ hình sợi, vỏ có mùi thơm dễ chịu.

Ở một số quốc gia, thì là được trồng để lấy quả làm thuốc hoặc làm hương liệu, còn ở Việt Nam thì là được trồng chủ yếu lấy lá để thêm vào các món ăn.

Rau thì là tươi chứa ít calo nhưng khả năng cung cấp dồi dào các loại vitamin A, C và nhiều loại khoáng chất khác cần thiết cho cơ thể.

Thông tin dinh dưỡng của rau thì là

Một chén khoảng 9 gram thì là tươi cung cấp khoảng:

Calo: 4

Vitamin C: 8% giá trị hàng ngày

Mangan: 5% giá trị hàng ngày

Vitamin A: 4% giá trị hàng ngày

Folate: 3% giá trị hàng ngày

Sắt: 3% giá trị hàng ngày.

Vitamin A là chất dinh dưỡng thiết yếu rất quan trọng để duy trì thị lực và hỗ trợ hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Nó cũng đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe sinh sản ở cả giới nam và nữ.

Vitamin C rất quan trọng đối với hệ thống miễn dịch của bạn, giúp chữa lành vết thương và trao đổi chất. Vitamin C cũng được chứng minh là chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ các tế bào chống lại các ảnh hưởng của các gốc tự do.

Lợi ích về sức khỏe của cây thì là

Theo chia sẻ của tác giả Liên Hương - Viện Y học Ứng dụng Việt Nam trên báo Sức khoẻ & Đời sống, rau thì là đem lại nhiều lợi ích sức khoẻ.

Rau thì là tốt cho hệ hô hấp

Theo một nghiên cứu, súc miệng bằng dầu làm từ hạt thì là giúp long đờm trong phổi, đồng thời giúp giảm ho và đau rát họng. Mỗi ngày súc miệng khoảng 1 - 1.5 thìa cà phê dầu hạt thì là có thể làm giảm các triệu chứng ho, đau họng.

Điều hòa kinh nguyệt và giảm đau bụng kinh

Theo y học cổ truyền, rau thì là giúp điều hòa khí âm và dương. Còn theo nghiên cứu y học hiện đại ở Iran, tinh chất thì là kết hợp với vitamin E làm giảm tình trạng đau bụng kinh. Sự kết hợp này đem lại hiệu quả cao hơn so với cả dùng thuốc giảm đau.

Rau thì là và những lợi ích sức khoẻ. (Ảnh: istock)

Tăng sức đề kháng và chống nhiễm trùng

Trong lá rau thì là chứa chất polyacetylenes và flavonoid đặc tính kháng khuẩn, chống viêm, chống nhiễm trùng, đồng thời góp phần nâng cao miễn dịch để cơ thể chống lại mầm bệnh.

Chất vitamin C trong thì là cũng giúp tăng cường hệ miễn dịch, giảm cảm lạnh và phòng ngừa các bệnh về đường hô hấp.

Rau thì là còn có những công dụng khác như hỗ trợ tiêu hóa, chữa đầy bụng, trị mụn nhọt, viêm đường tiết niệu, cải thiện sức khỏe tim mạch.

Kích thích tiết sữa ở sản phụ

Rau thì là được biết đến là loại thực phẩm lợi sữa được các bà mẹ từ thời xa xưa áp dụng. Trong rau thì là chứa các chất anethole, dianethole và photoanethole có khả năng kích thích sản xuất estrogen và prolactin - hai hoạt chất tham gia vào quá trình sản xuất sữa mẹ.

Giàu chất chống oxy hoá

Cả hạt và lá cây thì là đều giàu một số hợp chất thực vật có đặc tính chống oxy hoá bao gồm:

- Flavonoid - hợp chất thực vật hỗ trợ làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ và một số loại ung thư.

- Terpenoids - hợp chất trong tinh dầu thì là có tác dụng chống lại các bệnh tim, gan, thận và não.

- Tannin - được chứng minh có đặc tính chống oxy hoá mạnh và kháng khuẩn

- Vitamin C dồi dào, đặc tính chống oxy hoá mạnh mẽ

Có lợi cho sức khoẻ tim mạch

Flavonoid được tìm thấy trong thì là có công dụng bảo vệ sức khỏe của tim do đặc tính chống oxy hóa và chống viêm mạnh mẽ.

Các nghiên cứu trên động vật cũng cho thấy chiết xuất từ cây thì là có tác dụng giúp hạ cholesterol và triglyceride.

Ngoài ra, rau thì là còn chứa nhiều canxi, kali, phốt pho - thành phần dinh dưỡng rất tốt cho sức khoẻ xương khớp.

Một số lưu ý khi sử dụng rau thì là

Thì là có khả năng tương tác với thuốc, làm tăng tác dụng phụ của thuốc khi sử dụng rau thì là. Vì vậy, lời khuyên dành cho bạn là tuyệt đối không ăn rau thì là khi đang sử dụng các loại thuốc chứa estrogen, dược liệu điều trị co giật, ciprofloxacin.

Rau thì là chứa một số chất gây kích thích co bóp tử cung nên không tốt cho phụ nữ mang thai.

Cây thì là có thể giúp điều trị một số bệnh nhưng hầu hết các bệnh này đều có thuốc chữa và thực phẩm chức năng hỗ trợ. Vì vậy, bạn không nên tự ý dùng thì là để điều trị bệnh và lạm dụng nó, bạn nên dùng với lượng vừa phải và tham khảo ý kiến của các bác sĩ nếu muốn sử dụng thì là để chữa bệnh.

Dị ứng rau thì là hiếm những vẫn có khả năng xảy ra. Biểu hiện dị ứng là ngứa/sưng miệng, nổi mề đay, buồn nôn, đau đầu. Khi có những biểu hiện này bạn nên ngưng sử dụng rau thì là và tới các cơ sở y tế thăm khám.

Trên đây là những thông tin về rau thì là và những lợi ích sức khỏe của nó. Tuy nhiên bạn cần lưu ý những tác dụng không mong muốn khi dùng rau thì là tránh những đáng tiếc xảy ra. Bạn phải tham khảo ý kiến của các bác sĩ nếu sử dụng thì là để chữa bệnh.