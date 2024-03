Lai Châu: Kịp thời giúp người dân vượt qua thiên tai

Các lực lượng chức năng của huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu vừa kịp thời cùng bà con giúp đỡ một hộ dân tại xã Tà Tổng di chuyển đến nơi an toàn khi xảy ra thiên tai.

Lực lượng công an hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Dương Đinh.

Theo đó, vào hồi 4 giờ sáng ngày 29/2, tại bản Cao Chải, xã Tà Tổng, huyện Mường Tè đã xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Hậu quả, căn nhà gỗ 3 gian của gia đình anh Giàng Chờ Tống bị thổi bay mái tôn, hư hỏng nặng.

Ngay sau khi nhận tin báo trên nhóm Zalo Công tác của Công an xã với Công an viên các bản, Ban chỉ huy Công an xã Tà Tổng đã khẩn trương báo cáo tình hình về Công an huyện. Đồng thời, cử ngay 4 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, kịp thời cùng bà con dân bản giúp gia đình anh Tống di chuyển người, lương thực, đồ đạc tránh trú vào nơi an toàn.

Trời sáng, khi những giọt mưa bắt đầu đỡ nặng hạt, lực lượng Công an xã Tà Tổng, Công an viên, Trưởng bản Cao Chải đã cùng dân bản dựng lại căn nhà giúp anh Tống. Với sự đoàn kết, hăng say nỗ lực khắc phục những sự cố sau giông lốc của hơn 30 người, sau 7 giờ căn nhà của anh Tống đã cơ bản dựng lại để tránh những đợt mưa tiếp theo.

Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tà Tổng cũng đã quyên góp, hỗ trợ một phần vật chất động viên anh Tống và gia đình nhanh chóng ổn định cuộc sống sau cơn hoạn nạn.

Hỗ trợ người dân ổn định đời sống sau thiên tiên. Ảnh: Dương Đinh.

Ông Vàng A Nính, Trưởng bản Cao Chải, xã Tà Tổng, huyện Mường Tè cho biết: "Nếu lúc mưa lốc không có các anh Công an đến cùng mọi người cứu giúp kịp thời thì chắc giờ này nhà anh Tống chỉ còn lại tay trắng, sẽ đói lúc giáp hạt.

Lúc ấy mưa đá, gió to. Khi thấy mọi người an toàn rồi, anh em Công an cùng tôi và một số người dân nhanh chóng khiêng thóc, ngô cất vào nơi khô ráo tránh bị ẩm mốc để còn cái ăn, dân chúng tôi cảm ơn nhiều lắm, có các anh Công an đến như có thêm sức mạnh, yên tâm hơn"

Hàng năm, từ cuối tháng 2, đầu tháng 3, trên địa bàn tình Lai Châu thường xảy ra giông lốc, mưa đá. Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, lực lượng Công an các xã trên địa bàn tỉnh không quản ngại vất vả, kề vai, sát cánh cùng nhân dân chống chọi với thiên tai khắc nghiệt.