Mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào gieo trồng, chăm sóc, nông dân Nậm Nhùn (Lai Châu) đã "gặt hái" được thành công khi vụ lúa Đông Xuân vừa được mùa, được giá.

Nậm Nhùn đươc mùa lúa vụ Đông Xuân

Thời điểm này, nông dân các xã, thị trấn của huyện biên giới Nậm Nhùn đang khẩn trương thu hoạch lúa vụ Đông Xuân. Đi thăm các cánh đồng của huyện, chúng tôi được "mục sở thị" hình ảnh những người nông dân đang tất bật thu hoạch lúa. Người cắt, người gánh lúa lên bờ chờ máy tuốt… tạo bầu không khí hối hả, nhộn nhịp. Gặt lúa dưới cái nắng chang chang, song trên khuôn mặt mỗi người nông dân nơi đây hiện rõ nét hân hoan, phấn khởi. Hỏi ra mới biết, bà con nông dân trong huyện phấn khởi là bởi vụ lúa năm nay không chỉ được mùa, mà còn bán được giá cao.

Vụ Đông Xuân năm 2023-2024, toàn huyện Nậm Nhùn gieo cấy hơn 400ha lúa. (Ảnh: N.T)

Trò chuyện với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Viêt, ông Đỗ Xuân Thắng – Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Nậm Nhùn, cho biết: Vụ đông xuân năm 2023-2024, toàn huyện Nậm Nhùn gieo cấy 407ha lúa, vượt so với kế hoạch đề ra. Sở dĩ vụ lúa Đông Xuân năm nay được mùa, năng suất cao hơn năm trước là bởi nông dân các xã, thị trấn trong huyện đã chủ động hơn trong việc làm đất, gieo cấy đúng khung thời vụ. Mặt khác, bà con nông dân trong huyện cũng mạnh dạn hơn trong việc áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào gieo cấy, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa.

Tìm hiểu được biết, các xã: Nậm Hàng, Mường Mô và thị trấn Nậm Nhùn là các địa phương có diện tích lúa lớn nhất huyện. Vụ lúa Đông Xuân được các xã trong huyện gieo cấy trước tết Nguyên đán. Để diện lúa sinh trưởng, phát triển tốt, ngay sau tết Nguyên đán, chính quyền các xã trong huyện đã tích cực tuyên truyền, vận động nông dân tập trung chăm sóc lúa. Các cơ quan chuyên môn của huyện như Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp cũng thường xuyên cử cán bộ kỹ thuật xuống phối hợi với công chức địa chính nông nghiệp các xã tuyên truyền, vận động, hướng dẫn bà con chăm sóc, bón phân, phòng trừ các loại sâu bệnh, phòng, chống rét cho lúa.

Nông dân huyện Nậm Nhùn được mùa lúa vụ Đông Xuân. (Ảnh: N.T)

Nông dân Nậm Nhùn phấn khởi

Vụ Đông Xuân năm nay, gia đình anh Đinh Văn Hải, ở bản Nậm Cầy (Nậm Hàng, Nậm Nhùn) gieo cấy 5.000m2 lúa. Gia đình anh chủ yếu sử dụng giống lúa thuần.



Anh Hải phấn khởi cho biết: "Khác với vụ lúa Đông Xuân năm ngoái, vụ lúa Đông Xuân nay nay cho năng suất vượt trội. Với thu nhập chính là từ trồng lúa, nên gia đình tôi dành nhiều thời gian để chăm sóc lúa Đông Xuân. Không chỉ cấy đúng lịch thời vụ do xã thông báo, mà gia đình tôi còn chủ động làm cỏ, bón phân nên diện tích lúa của gia đình sinh trưởng, phát triển tốt, trỗ bông đều. Với 5000m2 trồng lúa, gia đình tôi thu được 75 bao thóc, tăng gần 10 bao so với vụ Đông Xuân năm trước. Hạt thóc chắc, mẩy hơn so với những năm trước nên bán được giá cao hơn, gia đình tôi ai cũng phấn khởi".

Có mặt trên cánh đồng bản Nậm Hàng (thị trấn Nậm Nhùn) chúng tôi chứng kiến hình ảnh hối hả gặt, tuốt lúa của đông đảo người dân. Tiếng nói cười, gọi nhau í ới của người dân hòa cùng tiếng máy tuốt lúa nổ xình xịch, tạo nên bầu không khí náo nhiệt trên các cánh đồng.

Năng suất lúa vụ Đông Xuân ở huyện Nậm Nhùn đạt hơn 5,5 tấn/ha. (Ảnh: Thanh Ngân)

Vụ Đông Xuân năm nay, thị trấn Nậm Nhùn gieo cấy hơn 30ha lúa, với năng suất đạt từ 55 - 57 tạ/ha. Thời điểm này, thị trấn Nậm Nhùn đang tập trung chỉ đạo người dân các bản tranh thủ thời tiết thuận lợi, khẩn trương thu hoạch lúa, làm đất, chuẩn bị gieo cấy vụ mùa đảm bảo khung thời vụ. Ông Vũ Doãn Khương - Chủ tịch UBND thị trấn Nậm Nhùn cho hay: Vụ Đông Xuân năm nay, nông dân thị trấn, ai cũng vui mừng, phấn khởi, bởi năng suất, sản lượng lúa cao hơn vụ Đông Xuân năm trước. Không chỉ năng suất lúa tăng, mà giá bán thóc ra thị trường cũng cao hơn. Giá bán thóc từ 8.000 đồng trở lên, tùy từng giống lúa. Đến nay, thị trấn Nậm Nhùn đã thu hoạch được hơn 90% diện tích lúa.



Theo Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Nậm Nhùn, tính đến thời điểm này, toàn huyện Nậm Nhùn đã thu hoạch hơn 90% diện tích lúa đông xuân. Đối với diện tích này, nông dân tập trung vệ sinh đồng ruộng, làm đất chuẩn bị gieo cấyvụ mùa. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nậm Nhùn sẽ phối hợp với các xã, thị trấn chỉ đạo, hỗ trợ bà con thu hoạch nốt diện tích lúa còn lại. Ước tính, năng suất lúa bình quân của huyện đạt hơn 5,5 tấn/ha, cao so với những năm trước.