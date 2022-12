Lai Châu: Bắt đối tượng truy nã sau 2 năm lẩn trốn

Công an huyện Than Uyên (Lai Châu) vừa phối hợp với Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng (Cao Bằng) bắt giữ đối tượng trốn truy nã...

Trước đó, ngày 8/6/2020, Lường Văn Hoảng (SN 1991), thường trú tại Bản Vi, xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu bị bắt quả tang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý, bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Than Uyên khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.



Đối tượng Lường Văn Hoảng bị bắt sau 2 năm lẩn trốn truy nã. (Ảnh: CACC)

Tuy nhiên, đến tháng 8/2020, đối tượng đã không chấp hành và bỏ trốn khỏi địa phương, sau đó xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Ngày 05/9/2020, đối tượng Lường Văn Hoảng bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Than Uyên quyết định truy nã về tội danh tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã di lý đối tượng về Công an huyện Than Uyên để xử lý theo quy định của pháp luật.