Hòa Bình: Giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 1.200 tỷ đồng

Tính đến ngày 30/6/2023, giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đạt 1.222 tỷ đồng.

Ngày 7/7, Tỉnh ủy Hòa Bình đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 12, khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025; cho ý kiến một số nội dung quan trọng về thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 12, khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Dân Linh.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh Hòa Bình đã phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 5/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 và đạt được nhiều kết quả nhất định.

Cụ thể, công tác xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được triển khai thực hiện hiệu quả. Tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 0,73%. Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 1.890,7 tỷ đồng, bằng 36% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 26% so với Nghị quyết của Tỉnh ủy năm 2023, bằng 73% so với cùng kỳ năm 2022.

Giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 30/6/2023 là 1.222 tỷ đồng, đạt 12,1% so với số kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 21,91% so với số kế hoạch UBND tỉnh giao. Xuất khẩu ước đạt 771,47 triệu USD, tăng 11,79% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới khoảng 56,66%. Văn hóa, xã hội được chú trọng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, quốc phòng được bảo đảm...

Trên cơ sở đánh giá toàn diện kết quả đã đạt được, các đại biểu đã có ý kiến tham luận đề xuất các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh; giải pháp thu ngân sách Nhà nước năm 2023 và mục tiêu đến năm 2025; Tháo gỡ khó khăn cấp phép khai thác các mỏ đất đắp phục vụ các dự án trọng điểm của tỉnh; đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng.

Tiến độ triển khai Đề án "Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường và nền Văn hóa Hòa Bình”; hồ sơ 2 di tích khảo cổ học mái đá Làng Vành, xã Yên Phú và di tích hang xóm Trại, xã Tân Lập (Lạc Sơn) trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình đề nghị trong 6 tháng cuối năm 2023, các cấp, các ngành tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, tập trung kiểm điểm giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Bí thư Long nhấn mạnh: Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao hơn nữa chất lượng kiểm tra, giám sát, công tác quản lý đất đai, quản lý bảo vệ rừng. Nắm chắc, dự báo đúng tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền; thực hiện tốt Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vấn đề vướng mắc, phát sinh ngay từ cơ sở, đặc biệt là vụ việc liên quan đến đất đai...

Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng khu, cụm công nghiệp. Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, công tác quản lý thị trường. Thúc đẩy quảng bá, xúc tiến du lịch, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm du lịch; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Rà soát, thu hồi các dự án chậm triển khai, không triển khai.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, giải quyết những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Thực hiện tốt các giải pháp nhằm nuôi dưỡng nguồn thu và tăng thu ngân sách Nhà nước; huy động các nguồn thu từ thuế, phí, đặc biệt quan tâm và đôn đốc thu nợ đọng thuế.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Xử lý nghiêm các trường hợp khai thác, tập kết, vận chuyển khoáng sản trái phép. Đẩy mạnh giáo dục và đào tạo, quan tâm bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội. Thực hiện có hiệu quả chính sách về dân tộc, tôn giáo, kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi lợi dụng tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước.

Tại hội nghị, các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025; các đại biểu, lãnh đạo các sở, ngành đã đóng góp trên 200 triệu đồng ủng hộ Chương trình “Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động nhằm hỗ trợ cho trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.