Hai Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai nhận Quyết định nghỉ hưu

Lễ công bố và trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí. Ảnh: Tống Huệ - Thanh Tuấn.

Theo đó, ngày 29/5, Đại tá Cao Minh Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chủ trì Lễ công bố và trao Quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/6/2025 đối với Đại tá Nguyễn Văn Thịnh, Đại tá Hoàng Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Cao Minh Huyền, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai chúc mừng 2 Phó Giám đốc đã hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ mà Đảng và ngành Công an giao phó trong thời gian công tác vừa qua.

Đại tá Nguyễn Văn Thịnh và Đại tá Hoàng Mạnh Hùng đều là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, trải qua nhiều lĩnh vực công tác khác nhau, dù ở cương vị công tác nào đều luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, trung thành sắt son với Tổ quốc, với Đảng, với Nhân dân.

Luôn gương mẫu phát huy vai trò tiên phong, kỷ luật, kỷ cương, sáng tạo, đổi mới, trách nhiệm, tận tụy và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên mọi lĩnh vực, địa bàn công tác.

Đại tá Cao Minh Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì lễ công bố. Ảnh: Tống Huệ - Thanh Tuấn.

Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh luôn ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu, tiên phong và ý thức chính trị cao của các đồng chí đã tạo điều kiện thuận lợi cho Công an tỉnh thực hiện công tác sắp xếp, bố trí lãnh đạo, chỉ huy khi kiện toàn tổ chức bộ máy, cũng như xây dựng Đề án nhân sự đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Giám đốc Công an tỉnh cũng tin tưởng rằng khi nghỉ công tác, các đồng chí tiếp tục phát huy vai trò của người đảng viên ưu tú, sĩ quan cao cấp của lực lượng Công an nhân dân; thường xuyên giữ mối liên hệ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, năng lực, sở trường công tác đối với các đơn vị và cán bộ, chiến sĩ Công an trong tỉnh.

Đặc biệt là giúp đỡ công an cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ; tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động của Hội Cựu Công an nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân tỉnh Lào Cai thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai trao Quyết định về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí cho hai đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai. Ảnh: Tống Huệ - Thanh Tuấn.

Đại tá Nguyễn Văn Thịnh và Đại tá Hoàng Mạnh Hùng xúc động gửi lời tri ân sâu sắc tới Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh cùng toàn thể lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ các cấp trong Công an đã luôn đồng hành, giúp đỡ trong suốt quá trình công tác. Với truyền thống của người chiến sĩ Công an cách mạng.

Hai Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục đóng góp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chia sẻ kinh nghiệm để góp phần giữ vững an ninh, trật tự và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.



Hai Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai vừa nhận Quyết định nghỉ hưu của Bộ trưởng Bộ Công an



1. Đại tá Nguyễn Văn Thịnh, (sinh năm 1966).



Lý luận chính trị: Cao cấp.



Trình độ học vấn: Đại học.



Quê quán: Huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.





Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai.



2. Đại tá Hoàng Mạnh Hùng, (sinh năm 1964).



Lý luận chính trị: Cao cấp.



Trình độ học vấn: Đại học.



Quê quán: Huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ;



Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự, Cơ quan Quản lý tạm giữ, tạm giam Công an tỉnh Lào Cai.