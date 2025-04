Giá tiêu lao dốc cực mạnh tại các vùng trồng trọng điểm, Mỹ là thị trường mua tiêu lớn nhất của Việt Nam

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (4/4)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 150.500 – 152.000 đồng/kg. Nguồn cung tiêu trong nước vẫn thắt chặt do diện tích trồng tiêu tiếp tục bị thu hẹp.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 152.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk giá tiêu ở mức 152.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 150.500 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 150.500 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 151.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tăng giảm lẫn lộn, tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 150.500 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (4/4)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia không đổi với tiêu trắng, không đổi với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil không đổi, tiêu Malaysia giảm. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định, với tiêu trắng ở mức 10.100 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.239 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.950 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.900 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 10.066 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.300 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam hôm nay ổn định. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 7.100 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 7.300 gr/l. Giá tiêu trắng đạt 10.100 USD/tấn.

Theo thống kê bộ sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), Việt Nam đã xuất khẩu được 27.416 tấn hồ tiêu các loại trong 2 tháng đầu năm. Trong đó, Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất với khối lượng đạt 5.890 tấn, chiếm 21,5% thị phần.

Theo số liệu từ Cục Hải quan, trong 2 tháng đầu năm 2025, Việt Nam xuất khẩu chủ yếu hạt tiêu đen chưa xay, chiếm 58,7% tổng lượng và chiếm 56,3% tổng trị giá, với lượng xuất khẩu đạt xấp xỉ 16 nghìn tấn, trị giá 103,9 triệu USD, giảm 24,1% về lượng nhưng tăng 48,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Bên cạnh đó, lượng xuất khẩu hạt tiêu trắng xay cũng giảm 17% so với cùng kỳ năm 2024.

Ngược lại, lượng hạt tiêu đen xay và hạt tiêu trắng trong 2 tháng đầu năm 2025 tăng so với cùng kỳ năm 2024, tăng lần lượt là 10,2% và 61,2%.

Về trị giá, do giá xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam tiếp tục tăng mạnh trong 2 tháng đầu năm 2025, trị giá xuất khẩu các chủng loại hạt tiêu của Việt Nam đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, trị giá xuất khẩu hạt tiêu đen tăng mạnh nhất, tăng 113,8% so với cùng kỳ năm 2024.