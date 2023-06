Điện Biên: Tăng cường phòng, chống dịch bệnh than trên người

Tiếp tục ứng phó, chủ động khoanh vùng phòng chống dịch bệnh than trên người tại địa bàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô vừa giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành và ủy ban nhân dân cấp huyện theo chức năng, nhiệm vụ phải khẩn trương thực hiện đồng thời các biện pháp.

Với Sở Y tế Điện Biên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên yêu cầu phải theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình sức khỏe của những người đã tham gia giết mổ, sử dụng thịt trâu, bò chết không rõ nguyên nhân tại 3 ổ dịch thuộc xã Mường Báng, Xá Nhè, huyện Tủa Chùa. Theo chức năng, Sở Y tế cần chỉ đạo ngay trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp cùng cấp tiến hành giám sát, điều tra, truy vết, xử lý ổ dịch; truyền thông phòng chống bệnh than đến nhân dân.

Ông Phạm Giang Nam, Giám đốc sở Y tế Điện Biên làm việc với CDC Điện Biên. Ảnh: Thanh Tùng

Các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh cần chuẩn bị cơ sở vật chất, vật tư y tế, trang thiết bị sẵn sàng tổ chức tốt việc thu dung, cách ly, điều trị; kịp thời thông báo cho y tế tuyến trên để điều tra, khoanh vùng, xử lý dứt điểm ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

Yêu cầu Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn Điện Biên phải chỉ đạo điều tra xác minh tình hình dịch bệnh than trên tổng đàn gia súc trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai các biện pháp phòng, chống, khanh vùng dịch, ngăn ngừa bệnh phát sinh trên ra súc, Chủ tịch Lê Thành Đô cũng đồng thời giao ngành nông nghiệp phải rà soát lại công tác tiêm phòng vaccine nhiệt thán cho tổng đàn gia súc; đặc biệt là vùng có ổ dịch cũ, khu vực có nguy cơ sở tại các huyện: Tủa Chùa, Tuần Giáo.

Với Cục quản lý thị trường, phải tăng cường quản lý thị trường, xử lý nghiêm việc vận chuyển, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm chưa qua kiểm dịch không rõ nguồn gốc lưu thông trên thị trường, đặc biệt tại các khu vực chợ đầu mối.

Với ủy ban nhân dân cấp huyện, đặc biệt là hai huyện: Tủa Chùa, Tuần Giáo - nơi đã ghi nhận 3 ổ dịch với 13 trường hợp mắc bệnh than, Chủ tịch Lê Thành Đô yêu cầu chú trọng tuyên truyền để người dân khi phát hiện gia súc nghi mắc bệnh than, gia súc chết bất thường phải báo cho chính quyền địa phương và đơn vị thú y gần nhất để xử lý triệt để mầm bệnh; tuyên truyền tác hại, sự nguy hiểm của bệnh để người dân nêu cao ý thức phòng bệnh, không tự ý giết mổ gia súc mắc bệnh, gia súc chết để ăn hoặc chia cho mọi người trong thôn, bản cùng ăn; chủ động thu gom chất độn chuồng, chất thải chăn nuôi để tiêu hủy đúng quy định…

Ông Phạm Giang Nam, Giám đốc Sở Y tế Điện Biên thăm, tặng quà cháu bé T.T.Đ. Ảnh: Thanh Tùng.

Thông tin cụ thể về tình hình dịch bệnh than trên người tại địa phương, đồng chí Phạm Giang Nam, Giám đốc Sở Y tế Điện Biên, cho biết: Căn cứ kết quả xét nghiệm bằng phương pháp nuôi cấy và phương pháp RT-PCR của Viện Về sinh dịch tễ Trung ương, thì hôm qua ngày 7/6 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên đã ra thông báo loại trừ trường hợp nghi mắc bệnh than với cháu bé 2 tuổi là T.T.Đ. ở xã Pú Xi, huyện Tuần Giáo. Như vậy, hiện toàn tỉnh chỉ còn 13 trường hợp ở bốn xã thuộc hai huyện là Tủa Chùa, Tuần Giáo mắc bệnh than đã được cơ quan chuyên môn tiếp nhận điều trị. Hiện sức khỏe các bệnh nhân đều ổn định, có tiến triển theo hướng tích cực. Công tác khoanh vùng, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch được ngành y tế triển khai khẩn trương, kịp thời.