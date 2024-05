Điện Biên: Họp Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Chiều nay (16/5), Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tổ chức cuộc họp triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2024. Đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo, chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Đoạt, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Điện Biên báo cáo công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Theo đó, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 diễn ra từ ngày 26/6 đến hết ngày 29/6, tỉnh Điện Biên dự kiến có 7.335 thí sinh tham gia. Trong đó, các trường THPT có 6.088 thí sinh; trung tâm GDTX, trung tâm GDNN-GDT có 346 thí sinh; thí sinh tự do dự kiến có 901 thí sinh (gồm thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT những năm học trước và thí sinh đã đỗ tốt nghiệp THPT dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh đại học-cao đẳng). Tổng số điểm thi chính thức là 26 điểm thi (11 điểm thi liên trường, 15 điểm thi độc lập), tăng 02 điểm thi so với năm 2023 (điểm thi trường PTDTNT tỉnh Điện Biên và THPT Nà Tấu).

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tỉnh Điện Biên dự kiến có 7.335 thí sinh, tổ chức tại 11 điểm thi liên trường và15 điểm thi độc lập. Ảnh: Thu Hường

Dự kiến số cán bộ, giáo viên tham gia coi thi là 1.400 người; trong đó có: 26 Trưởng điểm thi, 52 Phó trưởng điểm thi, 70 Thư ký điểm thi, 850 cán bộ coi thi, 200 cán bộ giám sát phòng thi và 200 công an, trật tự viên, phục vụ, y tế.

Kỳ thi THPT năm 2024 tổ chức thi 05 bài, gồm: 03 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; 01 bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên gồm các môn thi thành phần Vật lí, Hóa học, Sinh học; 01 bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội gồm các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT hoặc các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lí đối với thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 về cơ bản được giữ ổn định như giai đoạn 2020-2023, đặc biệt là giữ nguyên như Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, thêm điểm mới là bổ sung quy định cụ thể các vật dụng thí sinh bị cấm đem vào phòng thi. Các quy định đối với thí sinh chỉ thi 1 hoặc 2 môn thành phần trong bài thi tổ hợp và Bổ sung danh mục các chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn bài thi ngoại ngữ trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT hằng năm để tạo sự công bằng cho thí sinh dự thi và các chứng chỉ ngoại ngữ đã được công nhận đến nay.

Đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Thu Hường

Các bài thi Toán, Ngoại ngữ, Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Mỗi thí sinh trong cùng phòng thi có một mã đề thi riêng, thí sinh làm bài thi trên phiếu trả lời trắc nghiệm. Phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh được chấm bằng phần mềm máy tính. Bài thi Ngữ văn thi theo hình thức tự luận.

Thảo luận tại cuộc họp, đại diện huyện Mường Nhé đề nghị Sở Giao thông có phương án đảm bảo giao thông trong công tác vận chuyển đề thi được kịp thời do một số tuyến đường qua cầu tạm, cầu yếu không đảm bảo trong mùa mưa lũ. Đồng thời, đề nghị Công ty Điện lực ổn định hệ thống lưới điện.

Các thành viên Ban Chỉ đạo đã đóng góp thêm một số ý kiến dự thảo kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; bàn các giải pháp nhằm bảo đảm cơ sở vật chất, an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm; điện, nước, thông tin liên lạc, hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh trong quá trình diễn ra Kỳ thi…

Đại diện huyện Mường Nhé đề xuất 1 số giải pháp để Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên địa bàn huyện diễn ra thuận lợi và an toàn. Ảnh: Thu Hường

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi đề nghị các thành viên trong Ban Chỉ đạo phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị tốt các điều kiện, đảm bảo Kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế và chất lượng.



Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi đề nghị Sở Y tế khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể, bố trí lực lượng y tế, bác sĩ trực Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng, các điểm thi trên địa bàn tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các địa phương thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Công an tỉnh triển khai các biện pháp bảo mật, đảm bảo an ninh Kỳ thi, đặc biệt là công tác bảo mật, vận chuyển, giao nhận, quản lý đề thi, bài thi. Điện lực tỉnh chỉ đạo điện lực các huyện đảm bảo điện ổn định liên tục, Các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về Kỳ thi; phổ biến rộng rãi các chủ trương, quy định về Kỳ thi cho các tầng lớp nhân dân trong tỉnh được biết để tạo sự đồng thuận, góp phần cho Kỳ thi diễn ra thuận lợi, an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.