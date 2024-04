Công an Lào Cai: Thu giữ trên 700 vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Trong quý I/2024, Công an tỉnh Lào Cai tiếp nhận 713 khẩu súng săn, đao kiếm và công cụ hỗ trợ các loại từ Công an các huyện, thị xã, thành phố bàn giao sau các chiến dịch tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Clip: Công an tỉnh Lào Cai thu giữ trên 700 vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong quý I/2024.

Chiến dịch tuyên truyền nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ

Thời gian qua công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được Công an tỉnh Lào Cai thực hiện thường xuyên với nhiều biện pháp thiết thực mang lại hiệu quả cao. Đồng thời, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của quần chúng nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Trong quý 1 năm 2024, Công an tỉnh Lào Cai, đã tiếp nhận hơn 700 súng săn, đao kiếm và công cụ hỗ trợ các loại.

Trong quý I/2024, Công an tỉnh Lào Cai tiếp nhận 713 khẩu súng săn, đao kiếm và công cụ hỗ trợ các loại từ Công an các huyện, thị xã, thành phố bàn giao. Ảnh: Thanh Nga

Thực hiện Kế hoạch số 2516/KH-CAT-PV01-PV06 của Công an tỉnh về mở đợt cao điểm tuyên truyền, vận động thu hồi và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Công an tỉnh Lào Cai đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tổ chức cho hộ kinh doanh, cá nhân làm cam kết không mua, bán các loại phế liệu, phế phẩm là vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Bên cạnh đó, Công an các huyện, thị xã, thành phố đã tham mưu cấp ủy, chính quyền tuyên truyền, vận động nhân dân vừa tự giác giao nộp, vừa tích cực tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động mua, bán, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ... Ảnh: Thanh Nga

Trong thời gian qua, lực lượng Công an cơ sở trên toàn tỉnh Lào Cai đã nỗ lực tuyên truyền đến nhân dân, kết hợp tặng quà cá nhân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đặc biệt, đợt cao điểm tổng rà soát, vận động thu hồi, quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đã thu được kết quả tích cực. Quá trình triển khai được đông đảo cán bộ và nhân dân đồng tình ủng hộ, tích cực tham gia phát hiện, tố giác các hành vi sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng chức năng tham gia cuộc vận động đạt hiệu quả.

Theo số liệu tổng hợp, từ năm 2023 đến hết quý I năm 2024, công an các đơn vị địa phương vận động thu hồi tổng số 7.670 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Ảnh: Thanh Nga

Trong thời gian tới, lực lượng Công an cơ sở sẽ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và các loại công cụ hỗ trợ. Trong đó, các đơn vị chỉ rõ nguy cơ, tác hại của các loại vũ khí, vật liệu nổ và trách nhiệm của người dân đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự để người dân tự nguyện đến giao nộp. Đây là một trong những việc làm hết sức quan trọng nhằm kiềm chế phát sinh tội phạm, góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự ở các địa phương biên giới của Lào Cai.