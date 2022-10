Xì dầu Tràng An của HTX Chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu An Thịnh Phát ở thôn Bùi, xã Khánh An, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình được sản xuất từ nguyên liệu chính là khô lạc, khô đậu tương, gạo nếp, đậu tương hạt làm men mốc và được chế biến trên dây truyền thiết bị tiên tiến, đảm bảo an toàn thực phẩm.

Xì dầu Tràng An là sản phẩm đầu tiên của HTX Chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu An Thịnh Phát (HTX An Thịnh Phát) ở thôn Bùi, xã Khánh An, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình được sản xuất theo phương pháp cổ truyền kết hợp với công nghệ tiên tiến, không sử dụng hóa chất và phụ gia, có hương vị thơm ngon, đặc trưng của sản phẩm truyền thống quê hương.

Xì dầu Tràng An của HTX Chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu An Thịnh Phát ở thôn Bùi, xã Khánh An, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: T. Ngọc

Xì dầu Tràng An được sản xuất từ nguyên liệu chính là khô lạc, khô đậu tương, gạo nếp, hạt đậu tương làm men mốc là những nguyên liệu giàu chất đạm, có nguồn gốc từ thực vật và được chế biến trên dây truyền thiết bị tiến tiến đảm bảo về vệ sinh và an toàn thực phẩm đã được Chi cục An toàn thực phẩm Ninh Bình cấp giấy chứng nhận số 54 ngày 2/11/2017.



Hợp tác xã An Thịnh Phát tiền thân bắt nguồn từ việc kế thừa quy trình sản xuất, nguồn nhân lực từ Nhà máy chế biến thực phẩm Ninh Bình - được thành lập 1968 và bị giải thể 1994 do khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, một phần do thay đổi cơ chế quản lý.

Từ nguồn nhân lực Nhà máy sau giải thể, kết hợp với quy trình sản xuất và nguyên liệu sẵn có ở địa phương, HTX An Thịnh Phát được thành lập năm 2017 với 7 thành viên ban đầu. Hoạt động sản xuất ban đầu của HTX An Thịnh Phát là xì dầu Tràng An, sau đó HTX đã mở rộng phát triển sản xuất thêm sản phẩm Dầu lạc Tràng An với nguồn nguyên liệu tại chỗ rất phong phú.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình thăm quan và nghe giới thiệu về sản phẩm Xì dầu Tràng An của HTX Chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu An Thịnh Phát. Ảnh: Đức Lam

Sản phẩm Dầu lạc Tràng An của HTX An Thịnh Phát được sản xuất hoàn toàn từ nguyên liệu có nguồn gốc thực vật, sản phẩm bao gồm các chất béo không bão hòa đơn và chất béo không bão hòa đa. Dầu lạc Tràng An không chứa cholesterol. Không chỉ vậy, Dầu lạc Tràng An còn chứa phytosterol giúp dạ dày và ruột hạn chế việc hấp thụ cholesterol từ thức ăn, từ đó ngăn ngừa được bệnh xơ vỡ động mạch do cholesterol gây ra.

Với phương châm chất lượng sản phẩm được đặt lên hàng đầu, HTX An Thịnh Phát luôn không ngừng cố gắng để tạo ra những sản phẩm đặc trưng. Sản phẩm không chỉ góp phần tạo ra sản phẩm đặc trưng có thương hiệu cho Ninh Bình mà còn tạo ra nhiều việc làm cho lao động tại địa phương góp phần phát triển kinh tế trên địa bàn.