Yên Bình (Lào Cai) đối thoại trực tiếp với nông dân, tháo gỡ "nút thắt" về đất đai, chuyển đổi số

Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, hội viên Hội Nông dân trên địa bàn xã năm 2026. Ảnh: Nông dân Lào Cai.

Chủ trì Hội nghị đối thoại có bà Nguyễn Thị Phương Đông – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lào Cai; ông Lê Minh Đức – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Bình; ông Nguyễn Duy Khiêm – Chủ tịch UBND xã Yên Bình; bà Hầu Thị Hồng – Chủ tịch Hội Nông dân xã Yên Bình.

Tham dự hội nghị còn có bà Trần Thị Thúy Hải – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND xã, đại diện các ban, ngành, đoàn thể cùng trên 80 cán bộ, hội viên nông dân tiêu biểu đại diện cho bà con nhân dân trên địa bàn xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai.

Bà Nguyễn Thị Phương Đông – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lào Cai phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Nông dân Lào Cai.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và cởi mở, Hội nghị đã ghi nhận 18 lượt ý kiến, kiến nghị của cán bộ, hội viên nông dân.

Các nội dung tập trung vào những vấn đề thiết thực liên quan đến sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng tổ chức Hội Nông dân và các lĩnh vực gắn với đời sống của người dân.

Các ý kiến tập trung vào 4 nhóm nội dung trọng tâm gồm: Công tác quản lý, sử dụng đất đai; phát triển kinh tế - xã hội; chuyển đổi số trong sản xuất, tiêu thụ nông sản và cải cách hành chính; xây dựng tổ chức Hội Nông dân ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Các đại biểu nêu ý kiến tại Hội nghị đối thoại. Ảnh: Nông dân Lào Cai.

Với tinh thần cầu thị, trách nhiệm và đồng hành cùng nông dân, lãnh đạo xã Yên Bình cùng lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Lào Cai đã trực tiếp trao đổi, giải đáp từng nội dung thuộc thẩm quyền ngay tại Hội nghị.



Những vấn đề cần tiếp tục xem xét cũng được lãnh đạo xã Yên Bình tiếp thu, tổng hợp để nghiên cứu, xử lý trong thời gian tới.

Không khí đối thoại diễn ra sôi nổi, cởi mở, thể hiện tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong việc đồng hành cùng nông dân.

Bà Hầu Thị Hồng – Chủ tịch Hội Nông dân xã Yên Bình phát biểu tại Hội nghị đối thoại. Ảnh: Nông dân Lào Cai.

Hội nghị góp phần củng cố niềm tin của hội viên, nông dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng thời tạo sự đồng thuận trong triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và phát triển nền nông nghiệp theo hướng bền vững trên địa bàn xã Yên Bình.

Đây cũng là diễn đàn quan trọng nhằm tăng cường đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của hội viên nông dân, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn tại địa phương.