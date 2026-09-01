Xuất khẩu cà phê của Việt Nam những tháng cuối năm sẽ tiếp tục diễn biến tích cực

Giá cà phê hôm nay 1/9

Ngày 1/9, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 trên sàn London ở mức 3.492 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 đạt 3.529 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2026 giảm 0,56% (1,95 US cent/pound), xuống còn 343,9 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 giảm 0,43% (1,35 US cent/pound), đạt 311,5 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 95.000 – 95.700 đồng/kg, không đổi so với hôm trước.

Trong đó, Đắk Nông ghi nhận mức giá 95.700 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng ở mức 95.500 đồng/kg.

Tương tự, Lâm Đồng cũng được giao dịch với giá 95.000 đồng/kg.

Số liệu từ Cục Hải quan Việt Nam cho thấy, kết quả xuất khẩu trong tháng 7/2026 đạt gần 148.000 tấn với trị giá 642,5 triệu USD, tăng 17% về lượng và 10% về trị giá so với tháng 6. So với cùng kỳ năm trước, xuất khẩu tháng 7 tăng mạnh 44% về lượng và 15% về trị giá.

Lũy kế trong 7 tháng đầu năm, xuất khẩu cà phê cả nước đạt 1,2 triệu tấn, mang về hơn 5,4 tỷ USD. Kết quả này ghi nhận mức tăng 10% về lượng nhưng lại giảm 11% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025 do ảnh hưởng từ sự sụt giảm của giá xuất khẩu.

Cục Hải quan dự báo, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong những tháng cuối năm 2026 sẽ tiếp tục diễn biến tích cực. Khối lượng xuất khẩu cả năm dự kiến tăng khoảng 8-10% nhờ nguồn cung trong nước được cải thiện, và nhu cầu tiêu thụ ổn định từ các thị trường lớn.

Theo đánh giá của các nhà giao dịch, mặc dù xu hướng tăng giá dài hạn của cà phê vẫn được bảo toàn, nhưng về mặt kỹ thuật, tâm lý ngắn hạn trên biểu đồ giá đã chuyển sang xu hướng giảm, sau khi phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Triển vọng nguồn cung được cải thiện từ Brazil đã giải tỏa bớt áp lực ngắn hạn, dù lượng tồn kho được chứng nhận vẫn duy trì ở mức thấp kỷ lục.

Mặc dù nguồn cung ngắn hạn tăng, chất lượng vụ mùa mới của Brazil lại là một dấu hỏi lớn khi bị ảnh hưởng xấu bởi mưa và độ ẩm trong quá trình thu hoạch những tháng gần đây. Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Ứng dụng Brazil (CEPEA) xác nhận mùa vụ 2026/27 là một trong những vụ kém nhất trong những năm gần đây, với tỷ lệ cà phê chất lượng thấp ở mức cao. Bên cạnh đó, diễn biến thời tiết tại Brazil vẫn đang được theo dõi sát sao do lo ngại các cơn mưa rào rải rác, sau đó là nắng nóng gay gắt và đợt khô hạn mới có thể khiến cây cà phê ra hoa sớm và làm tăng nguy cơ rụng hoa.

Tại Việt Nam, sản lượng cà phê niên vụ 2026/27 (bắt đầu thu hoạch trong vài tháng tới) được dự báo đạt 31 triệu bao, tương đương niên vụ trước. Trong khi đó, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) ước tính sản lượng của Việt Nam có thể đạt khoảng 32 triệu bao, với tỷ trọng chủ yếu là cà phê Robusta.

S ản lượng trong nước có khả năng tăng nhẹ nhờ diện tích tái canh những năm qua bắt đầu cho năng suất ổn định. Dù vậy, ngành nông nghiệp không thể chủ quan trước rủi ro thời tiết cực đoan, đặc biệt là hiện tượng El Niño tại khu vực Tây Nguyên, trong các giai đoạn sinh trưởng quan trọng của cây cà phê.

Trước áp lực giảm giá từ nguồn cung toàn cầu gia tăng, ngành cà phê Việt Nam đang chủ động chuyển dịch cơ cấu sản phẩm. Các doanh nghiệp hiện phối hợp chặt chẽ với nông dân tập trung phát triển dòng Robusta đặc sản chất lượng cao, có chỉ dẫn nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đồng thời, việc đẩy mạnh các dòng sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Quy định chống phá rừng EU (EUDR), và tập trung chế biến sâu được xác định là những động lực cốt lõi, giúp giữ vững giá trị thương hiệu và nâng cao hiệu quả kinh tế cho hạt cà phê Việt Nam trên thị trường quốc tế.



