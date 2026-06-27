Xuân Quang chuyển giao kỹ thuật trồng tre Bát Độ, mở hướng phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị

Hoạt động được triển khai theo Kế hoạch số 63/KH-TTKN ngày 20/4/2026 của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lào Cai, nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đồng thời xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ theo hướng bền vững.

Cán bộ Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lào Cai hướng dẫn người dân quy trình trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên cây tre Bát Độ. Ảnh: Đào Hà.

Tham gia lớp tập huấn, các hộ dân được hướng dẫn chi tiết quy trình trồng, chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh và kỹ thuật quản lý vườn tre Bát Độ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng măng.

Bên cạnh phần lý thuyết, các học viên còn trực tiếp trao đổi, thảo luận với cán bộ kỹ thuật về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất để tìm ra giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Điểm nổi bật của chương trình là nội dung liên kết tiêu thụ sản phẩm, giúp người dân tiếp cận mô hình sản xuất gắn với thị trường, tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế tình trạng sản xuất manh mún, giảm rủi ro "được mùa mất giá", từng bước nâng cao giá trị kinh tế và thu nhập cho người trồng tre Bát Độ.

Chương trình tập huấn góp phần nâng cao kiến thức sản xuất, từng bước hình thành chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm tre Bát Độ bền vững. Ảnh: Đào Hà.

Tre Bát Độ là cây trồng có nhiều ưu thế khi thích nghi tốt với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương; thời gian khai thác kéo dài, cho thu hoạch măng hằng năm với giá trị kinh tế ổn định. Không chỉ mang lại nguồn thu nhập bền vững, cây tre Bát Độ còn góp phần bảo vệ môi trường, chống xói mòn, phủ xanh đất trống và sử dụng hiệu quả diện tích đất sản xuất.

Thông qua việc đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật gắn với kết nối thị trường tiêu thụ, xã Xuân Quang đang từng bước tạo động lực để người dân mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa.

Đây cũng là tiền đề quan trọng để khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả, bền vững và xây dựng nông thôn mới nâng cao.