Xu hướng xuất khẩu tích cực tạo lực đỡ cho giá lúa gạo trong nước

Giá lúa gạo ổn định, xuất khẩu duy trì xu hướng tăng nhẹ

Thị trường lúa gạo tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong ngày 29/6 ghi nhận diễn biến tương đối trầm lắng khi mặt bằng giá nhìn chung giữ ổn định so với cuối tuần trước. Giao dịch mua bán diễn ra chậm, phản ánh tâm lý thận trọng của cả thương lái và doanh nghiệp trong bối cảnh nguồn cung không biến động lớn.

Theo cập nhật từ các địa phương, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tiếp tục duy trì trong biên độ hẹp. Cụ thể, gạo CL 555 dao động quanh mức 9.100 – 9.200 đồng/kg, trong khi gạo IR 50404 ở mức 8.700 – 8.800 đồng/kg. Một số chủng loại khác như OM 5451 đạt 9.500 – 9.600 đồng/kg, Đài Thơm 8 dao động 9.200 – 9.400 đồng/kg. Nhóm gạo cấp thấp hơn như OM 380 và Sóc thơm vẫn giữ quanh mốc 7.500 – 7.600 đồng/kg. Đối với gạo thành phẩm IR 504, giá hiện phổ biến khoảng trên 10.700 đồng/kg.

Ở phân khúc bán lẻ, thị trường tiếp tục đi ngang. Các dòng gạo chất lượng cao như Nàng Nhen duy trì mức giá cao nhất khoảng 28.000 đồng/kg, tiếp đến là gạo Nhật và gạo Hương Lài dao động quanh 22.000 đồng/kg. Gạo thơm Thái, Jasmine và Nàng Hoa giữ mức phổ biến từ 16.000 – 22.000 đồng/kg tùy loại, trong khi gạo trắng thông dụng và gạo thường vẫn ổn định trong khoảng 14.000 – 16.000 đồng/kg.

Mặt hàng nếp không ghi nhận biến động mới. Nếp IR 4625 tươi duy trì ở mức 7.300 – 7.500 đồng/kg, còn nếp khô 3 tháng dao động quanh 9.600 – 9.700 đồng/kg.

Đối với lúa tươi, giá thu mua tại ruộng tiếp tục ổn định. Lúa IR 50404 và OM 34 cùng dao động trong khoảng 5.400 – 5.600 đồng/kg. Lúa OM 5451 nhỉnh hơn, ở mức 5.700 – 5.800 đồng/kg. Trong khi đó, các giống chất lượng cao như OM 18 và Đài Thơm 8 giữ giá từ 6.100 – 6.300 đồng/kg.

Trước đó, diễn biến thị trường nội địa cho thấy xu hướng phục hồi rõ nét của giá lúa gạo trong tháng 5. Theo số liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), nhiều mặt hàng ghi nhận mức tăng khá mạnh so với tháng trước, nổi bật là gạo xuất khẩu với mức tăng 8 - 9% và cám xát lau (là loại phụ phẩm thu được trong công đoạn xát trắng và đánh bóng hạt gạo. Nó được tách ra từ lớp vỏ cám ngoài cùng và phôi của hạt gạo, trở thành nguồn nguyên liệu quan trọng trong nhiều lĩnh vực) tăng tới 14,2%.

Ngày 29/6: Giá lúa gạo ổn định, xuất khẩu duy trì xu hướng tăng nhẹ.

Ngành lúa gạo vẫn chịu tác động từ các yếu tố địa chính trị

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam trong tuần qua có xu hướng tăng nhẹ, cho thấy tín hiệu tích cực về nhu cầu quốc tế. Gạo thơm 5% tấm tăng khoảng 10 USD/tấn, lên mức 495 – 500 USD/tấn. Gạo Jasmine cũng nhích thêm, đạt 508 – 512 USD/tấn. Trong khi đó, gạo trắng 5% tấm tăng nhẹ lên khoảng 412 – 416 USD/tấn.

So với các đối thủ cạnh tranh, giá gạo Thái Lan và Pakistan cũng ghi nhận xu hướng đi lên, lần lượt đạt khoảng 480 – 484 USD/tấn và 399 – 403 USD/tấn đối với gạo 5% tấm. Tuy nhiên, Ấn Độ vẫn duy trì mức giá thấp nhất trên thị trường, với gạo trắng 5% tấm chỉ ở khoảng 350 – 354 USD/tấn, tạo áp lực cạnh tranh đáng kể đối với các nước xuất khẩu khác.

Theo đánh giá của các chuyên gia, việc giá gạo thế giới nhích tăng trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu chưa có biến động lớn chủ yếu đến từ nhu cầu nhập khẩu ổn định của các thị trường châu Á và châu Phi. Bên cạnh đó, yếu tố tỷ giá và chi phí logistics vẫn đang ảnh hưởng đến quyết định chào giá của doanh nghiệp.

Trong ngắn hạn, thị trường lúa gạo trong nước được dự báo sẽ tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, với biên độ dao động hẹp. Tuy nhiên, xu hướng xuất khẩu tích cực có thể tạo lực đỡ cho giá gạo trong nước, đặc biệt đối với các chủng loại gạo chất lượng cao.

6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam dự kiến xuất khẩu khoảng 5 triệu tấn gạo, thu về 2,36 tỷ USD, tăng 5,7% về khối lượng nhưng giảm 3,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam dự kiến xuất khẩu khoảng 5 triệu tấn gạo, thu về 2,36 tỷ USD, tăng 5,7% về khối lượng nhưng giảm 3,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025. Giá gạo xuất khẩu bình quân ước đạt 473,6 USD/tấn, giảm 8,6%.

Trên thị trường thế giới, ngành lúa gạo vẫn chịu tác động từ các yếu tố địa chính trị. Dù giá năng lượng đã giảm so với trước, chi phí logistics vẫn ở mức cao, gây áp lực lên cung – cầu và khiến các giao dịch diễn ra thận trọng. Việc căng thẳng tại Trung Đông hạ nhiệt được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện khôi phục hoạt động thương mại. Song thị trường năng lượng toàn cầu vẫn chịu ảnh hưởng và dự báo cần thời gian dài để phục hồi.

Trong nước, thị trường lúa gạo duy trì ổn định trong những tháng gần đây. Sau khi vụ Đông Xuân kết thúc, nông dân tại Đồng bằng sông Cửu Long tập trung chăm sóc và thu hoạch lúa Hè Thu sớm. Hoạt động giao dịch lúa tươi diễn ra chậm, giá cả ít biến động.

Thực tế, giá gạo xuất khẩu tại các thị trường chủ chốt ở châu Á có xu hướng tăng trong quý II/2026. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam và Thái Lan tăng nhờ nhu cầu nhập khẩu mạnh từ Philippines. Trong khi đó, giá gạo Ấn Độ chỉ tăng nhẹ do lượng tồn kho từ vụ trước vẫn ở mức cao, dù thị trường lo ngại lượng mưa có thể ảnh hưởng đến sản xuất.

Bình quân quý II/2026, giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 418 USD/tấn, tăng 40 USD/tấn so với quý I; gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 397 USD/tấn, tăng 41 USD/tấn. Diễn biến này cho thấy thị trường gạo thế giới đang dần phục hồi, tạo cơ sở tích cực cho hoạt động xuất khẩu của Việt Nam trong những tháng cuối năm.

Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng gạo toàn cầu niên vụ 2026-2027 đạt 537,8 triệu tấn (quy gạo xay xát), giảm 6,9 triệu tấn so với niên vụ trước. Trong khi đó, tiêu thụ gạo toàn cầu dự kiến tăng 1,65 triệu tấn, lên mức kỷ lục 541,2 triệu tấn. Với dự báo này, tiêu thụ gạo toàn cầu trong niên vụ 2026 – 2027 sẽ vượt sản lượng khoảng 3,36 triệu tấn.

Chỉ số giá gạo toàn cầu của FAO đạt trung bình 104,8 điểm trong tháng 5, tăng 2,7% so với tháng trước, chủ yếu do chi phí đầu vào tăng. Mức tăng giá mạnh nhất được ghi nhận tại Việt Nam, nơi giá chào bán tăng vọt lên mức cao nhất trong 16 tháng do nguồn cung khan hiếm.