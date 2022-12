Xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Nghệ An nhìn từ Đồng Thành, Bắc Thành và Xuân Thành

Đồng Thành, Bắc Thành, Xuân Thành (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đây là kết quả của sự tập trung chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành, thực hiện rất quyết tâm và cao độ. Tất cả hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần Nhân dân.

Đời sống, vật chất tinh thần Nhân dân nâng cao rõ rệt

Ngày 27/12, Đoàn Thẩm định Nông thôn mới nâng cao tỉnh Nghệ An do ông Nguyễn Văn Hằng - Phó Chánh văn phòng thường trực điều phối NTM Nghệ An làm trưởng đoàn cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành đã tổ chức thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao tại 3 xã Đồng Thành, Bắc Thành và xã Xuân Thành.



Về phía huyện Yên Thành có ông Nguyễn Quý Linh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; ông Phan Văn Tuyên - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành; Các phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện; các thành viên Ban chỉ đạo và tổ hướng dẫn hồ sơ xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thành và Ban Chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới của 3 xã Đồng Thành, Bắc Thành và Xuân Thành.

Đoàn thẩm định làm việc tại xã Đồng Thành (huyện Yên Thành).

Báo cáo từ xã Đồng Thành, xác định xây dựng nông thôn mới là quá trình liên tục, không ngừng nên địa phương đã tập trung sức mạnh tổng lực toàn dân, huy động mọi nguồn lực, tranh thủ mọi sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, chủ động xây dựng nhiều giải pháp, chú trọng việc huy động nguồn lực đầu tư gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, mục đích không nằm ngoài việc góp phần cải thiện đời sống vật chất cũng như tinh thần của nhân dân và tạo diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp, hiện đại.

Giai đoạn 2017-2022, Đồng Thành đã huy động được 418,736 tỷ đồng trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, trong đó người dân đóng góp 249,436 tỷ đồng, chiếm 59,57 %. Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt từ huyện Yên Thành, kinh tế chuyển dịch rất đúng hướng, năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,34%, thu nhập bình quân đầu người đạt tới mức khá cao so với điều kiện chung của tỉnh Nghệ An là 53,61 triệu đồng.



Địa phương tiếp tục đầu tư nguồn lực cho công tác giáo dục đào tạo để giữ vững 3 trường đạt chuẩn, trường tiểu học đạt chuẩn mức độ 2. Cơ sở vật chất phục vụ văn hóa được chú trọng đầu tư. Các trung tâm văn hóa thể thao tại 9 xóm thuộc Đồng Thành được đầu tư xây dựng đồng bộ khang trang, sạch đẹp. Y tế được đảm bảo, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,11%, cảnh quan môi trường nông thôn được cải thiện, thực hiện thu gom rác thường xuyên. Đời sống văn hóa tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, các giá trị truyền thống bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát huy tốt.



Diện mạo nông thôn văn minh, hiện đại hơn nhiều

Còn tại xã Bắc Thành, xác định phát triển kinh tế là đòn bẩy để xây dựng các tiêu chí còn lại, Đảng ủy và UBND xã Bắc Thành tập trung chỉ đạo thực hiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất, nhất là lĩnh vực nông nghiệp. Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tổ chức sản xuất, cơ cấu lại mùa vụ, bố trí lại cây trồng, vật nuôi phù hợp với từng vùng sản xuất và thích ứng với biến đổi khí hậu. Nhiều mô hình kinh tế bước đầu đã cho hiệu quả cao. Hợp tác xã phát huy tốt vai trò "bà đỡ" để giúp nông dân phát triển sản xuất. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã Bắc Thành ước đạt 58,57 triệu đồng/năm; Số hộ nghèo đa chiều chỉ còn 50 hộ, chiếm tỷ lệ nhỏ 2.75%. Công tác phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn và đảm bảo an sinh xã hội cũng được địa phương đặc biệt chú trọng.

Đoàn kiểm tra thực tế địa phương.

Cơ sở vật chất văn hóa, thể dục thể thao của xã được đầu tư. Xã có điểm vui chơi, giải trí, thể thao cho trẻ em, người cao tuổi và đảm bảo điều kiện chống đuối nước cho trẻ em theo quy định. Chất lượng hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, học tập cộng đồng thu hút nhiều người dân tham gia, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương. Cùng với đó, địa phương cũng đã xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch bảo vệ môi trường hàng năm, tạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.

Thành quả là sau hơn 5 năm phấn đấu nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân xã Bắc Thành, trong giai đoạn 2016 - 2022, địa phương đã huy động 346,4 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới nâng cao. Thực tế cho thấy, việc nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới từ năm 2015 đến nay, Bắc Thành đã làm nổi bật diện mạo nông thôn mới nâng cao, đưa đời sống vật chất, tinh thần của người dân lên mức cao hơn rất nhiều so với trước.



Từ sự đồng lòng, nỗ lực rất cao

Với Xuân Thành, giai đoạn 2016 - 2022, đã huy động tổng nguồn lực 463,273 tỷ đồng tiếp tục triển khai nâng cao các tiêu chí, phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2022. Thực tế, Đảng ủy, chính quyền, mặt trận và các tổ chức đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, triển khai thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm với nhiều cách làm năng động, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương như chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng cơ cấu sản xuất đa dạng, khuyến khích các hộ dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng các mô hình kinh tế, phát triển kinh tế vườn đồi, ứng dụng triệt để các tiến bộ khoa học và đẩy mạnh đưa cơ giới hóa vào sản xuất, xây dựng các mô hình sản xuất theo hướng VietGap, chăn nuôi hữu cơ, an toàn sinh học...

Bên cạnh đó chú trọng phát triển dịch vụ, thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của xã, tăng thu nhập cho người dân theo đúng như tinh thần chỉ đạo từ lãnh đạo huyện Yên Thành. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 của Xuân Thành đã đạt mức 58,550 triệu đồng, cao gấp 2,2 lần so với thời điểm xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016.

Đoàn đánh giá rất cao sự chỉ đạo từ huyện tới xã.

Chưa kể, chất lượng giáo dục được nâng lên. Y tế được đảm bảo, cảnh quan môi trường nông thôn được cải thiện, môi trường sống được quan tâm; 100% cán bộ, công chức được ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết các thủ tục hành chính, đảm bảo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức 4.

Tổng số lao động trong độ tuổi có việc làm qua đào tạo là 3034 người, đạt tỷ lệ 81,73 %. Quốc phòng và an ninh trật tự được đảm bảo, không hề có điểm nóng về an ninh trật tự, tình trạng trộm cắp trên địa bàn ngày một giảm, các vụ việc xảy ra được giải quyết kịp thời, công tác tuyên truyền pháp luật được phổ biến rộng rãi; công tác tuần tra được thực hiện thường xuyên và liên tục, người dân có cuộc sống được đảm bảo cả về vật chất, tinh thần được nâng lên rõ rệt.

Sau khi kiểm tra thực tế tại 3 xã Đồng Thành, Bắc Thành và Xuân Thành, Đoàn thẩm định Nông thôn mới tỉnh Nghệ An đã tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế các nội dung trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao của 3 xã, đồng thời đánh giá những nỗ lực, cố gắng rất cao của cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Yên Thành nói chung cũng như tại 3 xã Đồng Thành, Bắc Thành và Xuân Thành nói riêng trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.