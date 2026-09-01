Xã Yên Thủy (Phú Thọ): Khi chuyển đổi số bắt đầu từ nền hành chính phục vụ

Từ nền hành chính lấy người dân làm thước đo

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, xã Yên Thủy, tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng đưa các chủ trương lớn vào từng góc cạnh của đời sống cơ sở.

Quan điểm xuyên suốt của địa phương là hiệu quả chuyển đổi số không nằm ở số lượng ứng dụng được đưa vào sử dụng, mà phải được đo bằng chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và những thay đổi cụ thể trong hoạt động quản lý, điều hành.

Xã Yên Thuỷ xác định chuyển đổi số không nằm ở số lượng ứng dụng được đưa vào sử dụng, mà phải được đo bằng chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Ảnh: Thành Dân

Từ phương thức quản lý truyền thống, chính quyền xã Yên Thủy đã từng bước chuyển sang quản trị dựa trên dữ liệu và nền tảng số. Sự hài lòng của người dân cùng thời gian giải quyết công việc được chọn làm thước đo trực tiếp cho hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính. Tổng số hồ sơ tiếp nhận và xử lý là 6.258 hồ sơ, trong đó tiếp nhận trực tuyến là 3.039 hồ sơ, đã giải quyết: 2.992 hồ sơ, người dân có thể theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ ngay tại nhà.

Phong trào bình dân học vụ số, đưa công nghệ chạm đến từng nhà

Xác định chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi người dân biết sử dụng và làm chủ công nghệ, xã Yên Thủy đã phát động phong trào "Bình dân học vụ số" lan tỏa sâu rộng.

Địa phương đã thành lập 34 tổ công nghệ số cộng đồng với 341 thành viên tại các thôn. Lực lượng này "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để trực tiếp hướng dẫn bà con cài đặt ứng dụng VNeID, kích hoạt tài khoản dịch vụ công và thực hiện các giao dịch trực tuyến.

Xã Yên Thuỷ đã thành lập 34 tổ công nghệ số cộng đồng với 341 thành viên tại các thôn. Ảnh: Thành Dân

Nhờ sự sát sao đó, những con số ấn tượng về xã hội số tại Yên Thủy đã liên tục được ghi nhận: 18.335 tài khoản VNeID mức độ 2 được kích hoạt (đạt 78,82% số người đủ điều kiện); 18.335 tài khoản dịch vụ công và 7.395 tài khoản an sinh xã hội đi vào hoạt động; 10.428 thẻ BHYT được tích hợp thành công trên ứng dụng VneID; 4.786 / 7.872 hóa đơn tiền điện được thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng (đạt tỷ lệ 60,79%).

Không dừng lại ở khâu hành chính, chuyển đổi số tại xã Yên Thủy còn trở thành cầu nối hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân. Tận dụng đa dạng kênh thông tin từ hệ thống truyền thanh, Cổng thông tin điện tử, mạng xã hội đến các buổi sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, thông tin chính thống được chuyển tải nhanh chóng, dễ hiểu đến từng người dân.

Điển hình là trong quá trình thực hiện chủ trương sắp xếp 34 xóm, khu phố thành 19 thôn, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và công khai phương án để cử tri tham gia ý kiến, xã Yên Thuỷ đã nhận được sự đồng thuận, thống nhất rất cao từ Nhân dân. Sự đồng thuận này là kết quả của một quá trình minh bạch thông tin, đối thoại và lắng nghe.

100% doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện kê khai, nộp thuế điện tử. 78% doanh nghiệp ứng dụng hóa đơn điện tử trong giao dịch. Ảnh: Thành Dân

Ông Bùi Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Yên Thuỷ thông tin, song song với chính quyền số và xã hội số, bức tranh kinh tế số tại Yên Thủy cũng đang chuyển biến rõ nét: 100% doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện kê khai, nộp thuế điện tử. 78% doanh nghiệp ứng dụng hóa đơn điện tử trong giao dịch. Các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh chủ động sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok và website để quảng bá sản phẩm, tiếp cận khách hàng và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Từ việc thay đổi thói quen giải quyết thủ tục hành chính, tinh gọn địa bàn dân cư cho đến đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, chuyển đổi số ở Yên Thủy đã và đang trở thành một phương thức làm việc, tương tác mới, giúp củng cố niềm tin của Nhân dân và tạo đà cho sự phát triển bền vững của địa phương.