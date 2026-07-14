Xã Yên Thủy (Phú Thọ): Điểm sáng phát triển kinh tế nông thôn

Nông nghiệp hàng hóa khẳng định vị thế bền vững

Nằm trong định hướng xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại và bền vững, xã Yên Thủy đã tập trung chỉ đạo quyết liệt ngay từ những ngày đầu năm 2026. Tổng diện tích gieo trồng toàn xã trong 6 tháng đầu năm đạt 1.614,7, sản lượng các loại cây trồng chủ lực tăng ổn định.

Cụ thể, diện tích trồng lúa đạt 108 ha với năng suất đạt 57,5 tạ/ha, mang lại sản lượng 615,6 tấn. Cây ngô đạt diện tích 461 ha, sản lượng đạt mức ấn tượng là 2.028,4 tấn. Đặc biệt, mô hình thâm canh hành Chăm trên quy mô 120 ha có năng suất đạt tới 150 tạ/ha, đem về tổng sản lượng 1.824 tấn. Các loại cây trồng có giá trị kinh tế khác như sắn (271 ha), lạc (162 ha) và mía nguyên liệu (256,6 ha) đều đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch.

Diện tích trồng lúa đạt 108 ha với năng suất đạt 57,5 tạ/ha, mang lại sản lượng 615,6 tấn trong 6 tháng đầu năm 2026. Ảnh: Thành Dân

Bên cạnh đó, ngành chăn nuôi cũng ghi nhận sự chuyển dịch tích cực sang mô hình bán công nghiệp gắn với an sinh sinh học. Tổng đàn trâu của toàn xã đạt 1.280 con, đàn bò đạt 836 con. Dù tổng đàn lợn: 9.025 con và gia cầm: 22.548 con có sự sụt giảm nhẹ theo xu thế thị trường, nhưng nhờ làm tốt công tác tiêm phòng và chủ động phun khử trùng tiêu độc chuồng trại nên trên địa bàn tuyệt đối không xảy ra dịch bệnh lớn.

Ngoài ra, việc người dân mạnh dạn đầu tư khai thác 139,7 ha diện tích mặt nước ao, hồ để nuôi trồng thủy sản đã mang lại nguồn thu nhập rất cao cho kinh tế hộ gia đình. Công tác lâm nghiệp cũng duy trì sự bền vững khi trồng mới thành công 27 ha rừng ngay sau khai thác, giữ vững tỷ lệ che phủ rừng toàn xã ở mức ổn định 50,9%.

Tính đến giữa tháng 6/2026, tổng diện tích đất đã hoàn thành công tác bồi thường đạt tới 113,7 ha, vượt qua mốc 50% kế hoạch đề ra. Ảnh: Thành Dân

Đột phá trong công tác giải phóng mặt bằng

Tính đến giữa tháng 6/2026, tổng diện tích đất đã hoàn thành công tác bồi thường đạt tới 113,7 ha, vượt qua mốc 50% kế hoạch đề ra. Đây là bệ phóng quan trọng giúp khơi thông nguồn lực đất đai, sẵn sàng mặt bằng sạch cho các nhà đầu tư lớn.

Hiện tại, các dự án trọng điểm đang được địa phương triển khai vô cùng quyết liệt. Điển hình là Dự án Khu công nghiệp Lạc Thịnh với quy mô GPMB lên tới 106,3 ha. Đến nay, công tác kiểm đếm tài sản đã hoàn tất 100% và đang ở giai đoạn áp giá bồi thường để công khai phương án trong tháng 6/2026.

Ngoài ra, các dự án như đường vào chợ trung tâm xã đã chi trả dứt điểm cho 10/10 hộ, hạ tầng khu hồ Dom, khu phố Yên Bình cùng các khu đất đấu giá tại xóm Hạ, xóm Trung Hoa cũng được thực hiện nhanh chóng, đúng quy định pháp luật.

Nhờ môi trường đầu tư thông thoáng, xã Yên Thủy hứa hẹn là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư. Ảnh: Thành Dân

Nhờ môi trường đầu tư thông thoáng, tính đến nay, xã Yên Thủy đã có 14 dự án được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư. Đặc biệt, hai dự án quy mô lớn là Nhà máy sản xuất Giày và đồ chơi trẻ em Yeah Way Hòa Bình (tại khu vực Lạc Thịnh) và Dự án Nông nghiệp xanh kết hợp du lịch trải nghiệm Bản Việt khi đi vào vận hành sẽ giải quyết việc làm cho hàng ngìn lao động nông thôn.

Hạ tầng nông thôn đổi thay từng ngày

Trong 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 56.547 triệu đồng, đạt tới 142,2% dự toán UBND tỉnh giao. Tổng thu ngân sách địa phương vọt lên mức 294.031 triệu đồng, đạt 126,5% dự toán tỉnh.

Với nguồn lực tài chính vững mạnh, UBND xã Yên Thuỷ đã điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả với tổng chi 179.908 triệu đồng, trong đó ưu tiên cao nhất cho an sinh xã hội, con người và phát triển hạ tầng giao thông. Qua rà soát dựa trên Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030, Yên Thủy tự hào khi đã đạt 5/10 tiêu chí nâng cao.

Xã Yên Thủy tự hào khi đã đạt 5/10 tiêu chí nâng cao. Ảnh: Thành Dân

Ông Bùi Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Yên Thuỷ thông tin, để hoàn thành thắng lợi toàn diện kế hoạch năm 2026, trong 6 tháng cuối năm, xã Yên Thủy đã đề ra các giải pháp đồng bộ và quyết liệt là đẩy mạnh thâm canh tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu sang các loại cây có giá trị kinh tế cao như: Mía cấy mô, bí xanh… hoàn thành xuất sắc lịch thời vụ vụ mùa và vụ đông.

Đồng thời, xã sẽ tăng cường kiểm soát dịch bệnh vật nuôi, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và siết chặt kỷ cương tài chính; giữ vững mục tiêu "xã không ma túy", đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 và giảm thiểu tối đa tai nạn giao thông trên địa bàn, quyết tâm xây dựng một vùng quê nông thôn mới kiểu mẫu, giàu đẹp, hiện đại và phát triển bền vững.