Xã ven sông Mã Mường Lầm triển khai sắp xếp bản, tạo thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội
13/06/2026 15:36 GMT +7
Xã Mường Lầm (Sơn La) - vùng ven bên bờ sông Mã thực hiện sắp xếp bản, theo phương án giảm từ 27 bản xuống còn 15 bản, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Mường lầm tạo thuận lợi trong công tác quản lý
Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp, tổ chức lại thôn, bản nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, xã Mường Lầm đã xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại các bản trên địa bàn xã.
Theo phương án đề xuất, sau khi sắp xếp, số lượng bản trên địa bàn xã sẽ giảm từ 27 bản xuống còn 15 bản, giảm 12 bản so với hiện nay. Việc sắp xếp được thực hiện trên cơ sở bảo đảm các tiêu chuẩn theo quy định, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, tạo thuận lợi cho công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Việc sắp xếp, tổ chức lại các bản được xã Mường Lầm xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thông qua việc sáp nhập, quy mô dân cư tại các bản được mở rộng, góp phần thuận lợi trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại địa phương.
Cùng với đó, việc giảm đầu mối bản
cũng góp phần tiết kiệm ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật
chất, các công trình cộng đồng như nhà văn hóa, sân thể thao và hệ thống hạ tầng
phục vụ dân sinh. Đây cũng là điều kiện để địa phương tập trung nguồn lực đầu
tư, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn, nâng cao đời sống vật chất
và tinh thần cho nhân dân.
Hiện nay, xã Mường Lầm đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Đề án đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với phương án sắp xếp, tổ chức lại các bản theo đúng quy định.
Trong quá trình triển khai, địa phương chú trọng tạo sự đồng thuận trong nhân dân, bảo đảm công khai, dân chủ, minh bạch. Việc sắp xếp không chỉ hướng tới tinh gọn tổ chức mà còn góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa, phong tục, tập quán tốt đẹp của đồng bào các dân tộc trên địa bàn.
Đề án sắp xếp, tổ chức lại các bản tại xã Mường Lầm sẽ tạo bước chuyển tích cực trong công tác quản lý nhà nước ở cơ sở, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, góp phần xây dựng quê hương Mường Lầm ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
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