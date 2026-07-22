Xã Thung Nai (Phú Thọ): Đánh thức tiềm năng du lịch lòng hồ, kinh tế tăng trưởng 10,5%

Động lực từ du lịch lòng hồ và dịch vụ

Đến Thung Nai những ngày giữa năm 2026, dễ dàng cảm nhận được nhịp sống sôi động, vươn mình của một vùng quê sông nước. Nằm trong không gian Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình với cảnh sắc sơn thủy hữu tình, đền Thác Bờ linh thiêng cùng bản sắc văn hóa các dân tộc bản địa đặc sắc, Thung Nai đã và đang tận dụng triệt để những "mỏ vàng" xanh này để phát triển kinh tế địa phương.

Theo UBND xã Thung Nai, tỷ trọng khu vực dịch vụ - du lịch hiện chiếm 33,3% trong cơ cấu kinh tế của xã và đang làm nhiệm vụ là động lực tăng trưởng chủ yếu. Chỉ tính riêng năm 2026, tổng lượt khách du lịch đến Thung Nai ước đạt 400 nghìn lượt người, tăng tới 120 nghìn lượt so với năm 2025. Khách du lịch lưu trú ước đạt 1.500 lượt, doanh thu từ du lịch vươn lên con số ấn tượng 98 tỷ đồng, tăng 8 tỷ đồng so với năm trước.

Bộ mặt nông thôn mới tại xã Thung Nai ngày càng khởi sắc. Ảnh: Thành Dân

Sự phát triển mạnh mẽ của du lịch đã làm thay đổi tư duy sản xuất của người dân địa phương. Nhiều hộ dân nông thôn trước đây chỉ quen với cây lúa, nương ngô thì nay đã mạnh dạn chuyển đổi mô hình kinh tế sang làm dịch vụ, mở homestay đón khách, đầu tư thuyền vận tải thủy hay buôn bán sản vật địa phương.

Để đáp ứng đà tăng trưởng này, công tác quản lý và phát triển hạ tầng được chính quyền xã đặc biệt chú trọng. Cảng thủy nội địa Thung Nai, bến thủy nội địa Đền Bờ 1 cùng các tuyến giao thông được quan tâm chỉnh trang bài bản; công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy mùa lễ hội được triển khai quyết liệt, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho du khách và giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn.

Nông nghiệp giá trị cao, hướng đi mới cho nông dân

Lĩnh vực nông - lâm nghiệp và thủy sản vẫn giữ vai trò nền tảng, chiếm tỷ trọng cao nhất 45% trong cơ cấu kinh tế xã, bảo đảm an ninh lương thực và sinh kế bền vững cho bà con. Điển hình là mô hình “Chăn nuôi cá lồng giá trị cao gắn với truy xuất nguồn gốc và liên kết tiêu thụ sản phẩm”.

Xã Thung Nai hiện duy trì 253 lồng cá của 59 hộ nuôi, kết hợp với khai thác thủy sản tự nhiên bằng 150 thuyền. Ảnh: Thành Dân

Tận dụng gần 80 ha diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản trên lòng hồ, xã Thung Nai hiện duy trì 253 lồng cá của 59 hộ nuôi, kết hợp với khai thác thủy sản tự nhiên bằng 150 thuyền, mang lại tổng sản lượng thủy sản hàng năm khoảng 510 tấn (nuôi trồng 360 tấn, khai thác 150 tấn). Thủy sản sông Đà mang thương hiệu Thung Nai không chỉ tiêu thụ tại chỗ cho khách du lịch mà còn vươn ra thị trường các vùng lân cận, giúp nhiều hộ dân vươn lên làm giàu.

Bên cạnh thủy sản, công tác lâm nghiệp cũng đạt kết quả tốt, trong 6 tháng đầu năm, diện tích trồng rừng tập trung của xã Thung Nai đạt 65 ha, trồng 80.000 cây phân tán; khai thác gần 46 ha rừng trồng mang lại 3.203,7m³ gỗ cùng hàng nghìn lâm sản phụ như tre luồng, măng, dược liệu…

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục duy trì ổn định với 978,62 ha diện tích gieo trồng vụ Chiêm Xuân và tổng đàn vật nuôi đạt 45.527 con các loại. Các dịch bệnh nguy hiểm trên vật nuôi như dịch tả lợn Châu Phi hay lở mồm long móng được kiểm soát, khống chế hiệu quả nhờ sự can thiệp kịp thời của cơ quan chuyên môn và ý thức phòng dịch nâng cao của bà con nông dân.

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục duy trì ổn định với 978,62 ha diện tích gieo trồng vụ Chiêm Xuân. Ảnh: Thành Dân

Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo

Để có được những con số tăng trưởng ấn tượng, không thể không nhắc đến cuộc cách mạng về tư duy điều hành của cấp ủy, chính quyền xã Thung Nai. Phương châm hành động "nói là làm - làm ngay - làm đúng - làm quyết liệt - làm đến cùng - làm có kết quả, có hiệu quả" đã được cụ thể hóa vào từng chương trình hành động.

Đặc biệt, địa phương đã thực hiện bước chuyển mạnh mẽ từ quản lý dựa trên mệnh lệnh hành chính sang quản trị dựa trên kết quả, lấy sự hài lòng và tín nhiệm của Nhân dân làm thước đo cao nhất đánh giá năng lực điều hành.

Ông Lê Xuân Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Thung Nai thông tin, nhờ những giải pháp đồng bộ, thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2026 ước đạt 47,2 triệu đồng/người. Thu ngân sách địa phương ước đạt 189 tỷ đồng, vượt 28% dự toán được giao.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2026 của xã Thung Nai ước đạt 47,2 triệu đồng/người. Ảnh: Thành Dân

Bên cạnh đó, khu vực kinh tế tư nhân phát triển khởi sắc với tổng số vốn đăng ký kinh doanh ước đạt 10.019 triệu đồng từ 64 hộ kinh doanh cá thể và 02 hợp tác xã. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 95% kế hoạch giao, góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông và dân sinh trên địa bàn.

Đặc biệt, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã phát huy hiệu quả, đảm bảo vốn cho nông dân. Với tổng dư nợ đạt 126.935 triệu đồng trải dài trên 13 chương trình tín dụng ưu đãi, dòng vốn đã tiếp cận đến 1.599 hộ dân, giúp các hộ nghèo và đối tượng chính sách có vốn cải tạo vườn đồi, mua lồng cá, mở rộng kinh doanh, xây dựng công trình nước sạch vệ sinh và xuất khẩu lao động.

Với nền tảng vững chắc từ mô hình kinh tế nông - lâm - thủy sản kết hợp dịch vụ du lịch sinh thái lòng hồ, cùng sự quyết liệt, đổi mới trong phương thức quản trị, xã Thung Nai đang vững bước trên hành trình xây dựng nông thôn mới hiện đại, giàu đẹp, xứng đáng là điểm sáng phát triển kinh tế khu vực nông thôn trong giai đoạn mới.