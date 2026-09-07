Xã Tân Mai đánh thức tiềm năng vùng hồ, mở rộng sinh kế cho đồng bào Mường

Sức hút từ thiên nhiên và văn hóa bản địa

Xã Tân Mai, tỉnh Phú Thọ là nơi sinh sống lâu đời của đồng bào Mường tại các xóm Khan Hò, Khan Hạ, Khan Thượng… Trước đây, sinh kế của người dân chủ yếu phụ thuộc vào trồng lúa, ngô, chăn nuôi và khai thác thủy sản. Những năm gần đây, sự xuất hiện của các cơ sở du lịch đã mang lại làn gió mới cho vùng đất này.

Điển hình như khu du lịch nghỉ dưỡng Ba Khan nay trở thành lựa chọn ưu tiên hàng đầu của nhiều du khách trong và ngoài nước. Đứng từ cung đường đèo Đá Trắng, du khách có thể thu vào tầm mắt toàn cảnh thung lũng xinh đẹp, trải nghiệm chèo thuyền kayak, ghé thăm các bản Mường hoặc tận hưởng không gian tĩnh lặng bên mặt hồ xanh mát.

Toàn xã Tân Mai hiện có 7 cơ sở lưu trú, gồm 2 khu nghỉ dưỡng đạt chuẩn 4 sao cùng 5 homestay cộng đồng. Ảnh: Thành Dân

Ngoài ra, xã Tân Mai còn sở hữu các thắng cảnh như thác Gò Lào, Suối Lốn, Mó Rút cùng các bản làng ven hồ, rất thuận lợi để hình thành các tuyến du lịch khám phá thiên nhiên và đời sống người dân bản địa.

Hiện nay, toàn xã Tân Mai có 7 cơ sở lưu trú, gồm 2 khu nghỉ dưỡng đạt chuẩn 4 sao là Mai Châu Hideaway và Bakhan Village Resort cùng 5 homestay cộng đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, xã đã đón hơn 3.000 lượt khách tham quan, lưu trú. Giá trị thương mại, dịch vụ và du lịch đạt 73,3 tỷ đồng, khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của ngành dịch vụ trong cơ cấu kinh tế địa phương.

Sự phát triển của du lịch không chỉ giới hạn trong phạm vi các khu nghỉ dưỡng mà đang lan tỏa trực tiếp tới đời sống người dân. Bên cạnh việc làm việc tại các cơ sở lưu trú, homestay, người dân địa phương có thêm cơ hội cung cấp thực phẩm, làm dịch vụ vận chuyển, hướng dẫn du khách trải nghiệm và bán các mặt hàng nông sản, đặc sản vùng hồ.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, xã đã đón hơn 3.000 lượt khách tham quan, lưu trú. Ảnh: Xã Tân Mai

Mặc dù đã đạt được những kết quả bước đầu, ngành du lịch ở Tân Mai vẫn đối mặt với không ít khó khăn, chưa phát triển tương xứng với tiềm năng. Ông Bùi Ngọc Đại, Chủ tịch UBND xã Tân Mai cho biết, nhìn một cách tổng thể, hạ tầng và dịch vụ du lịch tại địa phương còn yếu, chất lượng dịch vụ chưa đồng đều; sản phẩm ít, sức cạnh tranh chưa cao.

Bên cạnh đó, hoạt động du lịch hiện chủ yếu tập trung vào lưu trú, nghỉ dưỡng và ngắm cảnh, trong khi các dịch vụ mua sắm, vui chơi, trải nghiệm văn hóa bản địa chưa phát triển nên thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách còn ít.

Ngoài ra, do đặc thù địa bàn rộng, dân cư phân tán và địa hình chia cắt khiến giao thông kết nối tới một số bản, điểm tham quan và bến thủy còn gặp trở ngại, nhất là trong mùa mưa. Số hộ dân trực tiếp làm du lịch chưa nhiều, kỹ năng phục vụ còn hạn chế. Sự liên kết giữa các khu nghỉ dưỡng, homestay với các hộ sản xuất tại địa phương chưa thật sự chặt chẽ, khiến lợi ích kinh tế từ du lịch chưa lan tỏa rộng khắp.

Hoạt động du lịch ở Tân Mai hiện chủ yếu tập trung vào lưu trú, nghỉ dưỡng và ngắm cảnh. Ảnh: Thành Dân

Định hướng phát triển bền vững

Theo Chủ tịch UBND xã Tân Mai, để chuyển hóa lợi thế tiềm năng thành nguồn lực kinh tế thực sự, xã xác định phát triển du lịch phải đi đôi với đầu tư hạ tầng và bảo tồn văn hóa.

Địa phương hiện đang rà soát các điểm có tiềm năng để từng bước nâng cấp hạ tầng giao thông, cảng và bến thủy; đồng thời khuyến khích người dân mở rộng các dịch vụ lưu trú, ẩm thực và hoạt động trải nghiệm phù hợp với từng bản. Công tác quản lý lưu trú, an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường cũng được tăng cường nhằm hướng tới xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, văn minh.

Bức tranh nông thôn mới tại xã Tân Mai ngày càng khởi sắc. Ảnh: Thành Dân

Đặc biệt, tập trung định hướng xây dựng các sản phẩm mang đậm dấu ấn vùng lòng hồ Hoà Bình và văn hóa Mường như: Trải nghiệm bản làng, thưởng thức ẩm thực, diễn xướng cồng chiêng, tìm hiểu nghề thủ công truyền thống... Trong quá trình này, các giá trị như kiến trúc nhà sàn, không gian bản Mường, lễ hội, dân ca tiếp tục được gìn giữ, xác định người dân là chủ thể trực tiếp tham gia và hưởng lợi.

Đồng thời, xã Tân Mai cũng chú trọng quảng bá hình ảnh trên các nền tảng mạng xã hội, bản đồ số, nền tảng đặt dịch vụ trực tuyến. Việc chủ động kết nối tuyến du lịch với các vùng lân cận như Vân Hồ, Mường Bi, Đền Bờ, Hang Miếng sẽ tạo ra những hành trình phong phú, giúp kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách.

Với hướng đi đúng đắn, việc nâng cấp hạ tầng và đa dạng hóa dịch vụ sẽ giúp ngành du lịch xã Tân Mai tạo thêm công ăn việc làm cho bà con, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cải thiện toàn diện đời sống cộng đồng vùng lòng hồ Hoà Bình trong thời gian tới.