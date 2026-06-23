Xã Ngọc Chiến có tân Phó Bí thư Đảng ủy

Ngọc Chiến có tân Phó Bí thư Đảng ủy

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sơn La đã công bố Quyết định số 383-QĐ/TU ngày 18/6/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về việc điều động, chỉ định cán bộ.

Theo quyết định, ông Lù Văn Quí, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mường Bú được điều động, thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Ban Thường vụ Đảng ủy, thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Mường Bú nhiệm kỳ 2025-2030;

Ông Nguyễn Xuân Lâm, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Sơn La trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ông Lù Văn Quí. Ảnh: Phi Hùng

Đồng thời được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Chiến nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 20/6/2026.

Phát biểu giao nhiệm vụ và trao quyết định, ông Nguyễn Xuân Lâm, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sơn La chúc mừng ông Lù Văn Quí được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng giao trọng trách mới.

Đại diện lãnh đạo xã Mường Bú tặng hoa chúc mừng ông Lù Văn Quí. Ảnh: Phi Hùng

Đồng thời đề nghị trên cương vị công tác mới, ông Lù Văn Quí tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm công tác; giữ vững tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, dân chủ; cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ngọc Chiến tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng bộ xã ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lù Văn Quí bày tỏ niềm vinh dự và trách nhiệm trước sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ngọc Chiến thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.