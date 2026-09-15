Xã Mường Thàng (Phú Thọ): Biến bản sắc văn hóa thành động lực phát triển kinh tế

Sức sống bền bỉ của di sản văn hóa Mường Thàng

Là một địa danh có bề dày lịch sử và chiều sâu văn hóa lâu đời, Mường Thàng nổi danh là một trong bốn vùng Mường lớn (nhất Bi, nhì Vang, tam Thàng, tứ Động). Trải qua nhiều thế hệ nối tiếp, cộng đồng người Mường nơi đây đã cùng nhau hình thành, gìn giữ và trao truyền nhiều giá trị văn hóa vô cùng đặc sắc.

Xã Mường Thàng hiện có quy mô dân số gần 20.000 người, trong đó đồng bào dân tộc Mường chiếm tỷ lệ trên 88%. Dù cuộc sống có nhiều đổi thay, những giá trị truyền thống gắn liền với đời sống hằng ngày của bà con vẫn luôn được gìn giữ và tiếp nối qua các thế hệ.

Xã Mường Thàng hiện có quy mô dân số gần 20.000 người, trong đó đồng bào dân tộc Mường chiếm tỷ lệ trên 88%. Ảnh: xã Mường Thàng

Có thể kể đến các di sản tiêu biểu như Mo Mường, kiến trúc nhà sàn truyền thống, tiếng nói, trang phục, các nghi lễ dân gian, tín ngưỡng cùng nhiều hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian phong phú khác.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của di sản, địa phương rất chú trọng khơi dậy và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Xã Mường Thàng luôn gắn kết chặt chẽ việc bảo tồn bản sắc dân tộc với công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống cho Nhân dân.

Điểm đến tâm linh và nét đẹp lễ hội Mường Thàng

Ông Bùi Đức Chung, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Mường Thàng cho biết, địa phương hiện đang sở hữu một hệ thống di tích lịch sử, văn hóa, tâm linh vô cùng phong phú cùng kho tàng di sản văn hóa phi vật thể đa dạng. Tiêu biểu trong hệ thống di tích của xã là di tích Vó Vua (hay còn gọi là giếng Vua).

Mường Thàng hiện đang sở hữu một hệ thống di tích lịch sử, văn hóa, tâm linh phong phú cùng kho tàng di sản văn hóa phi vật thể đa dạng. Ảnh: Thành Dân

Di tích này gắn liền với huyền tích về Mệ Dạ Hoàng Bà - người vợ thứ hai của Đức Thánh Tản Viên Sơn. Tọa lạc trên đồi Vó Vua thuộc xóm Khánh, khu vực di tích không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn sở hữu cảnh quan thiên nhiên ấn tượng với không gian rừng nguyên sơ kết hợp hệ thống ruộng bậc thang độc đáo.

Nằm gần kề di tích Vó Vua là di tích Chùa Khánh. Đây là ngôi chùa cổ nằm trong tuyến du lịch văn hóa tâm linh và từ lâu đã trở thành nơi sinh hoạt tín ngưỡng truyền thống của đồng bào Mường bản địa. Đáng chú ý, tại khu vực trung tâm xã, các bản Mường cổ ở Dũng Phong và An Phong vẫn lưu giữ tương đối nguyên vẹn không gian sinh sống truyền thống của người Mường Thàng.

Bên cạnh các di tích, lễ hội truyền thống cũng là điểm nhấn thu hút đông đảo Nhân dân và du khách. Tiêu biểu là Lễ hội Khai mùa Mường Thàng, sự kiện được phục dựng thành công vào năm 2018 và hiện được duy trì tổ chức hằng năm. Lễ hội được tổ chức nhằm tôn kính thần linh, tưởng nhớ những người có công lập đất, lập mường, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đồng thời tạo không gian gắn kết cộng đồng và bảo tồn bản sắc văn hóa.

Xã Mường Thàng có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, hệ thống ruộng bậc thang độc đáo thu hút nhiều du khách. Ảnh: Thành Dân

Lễ hội Khai mùa Mường Thàng diễn ra với phần lễ đầy trang nghiêm, bao gồm lễ cúng Tam vị Tản Viên Sơn Thánh tại miếu Cả, lễ cúng tạ mộ Công chúa thời Lê và lễ rước kiệu Thành Hoàng về dự hội. Song song với đó, phần hội diễn ra vô cùng sôi nổi với nhiều hoạt động đặc sắc như thi hát Thường rang - Bộ mẹng, trình tấu chiêng Mường, các giải thể thao dân tộc, trò chơi dân gian và trình diễn trang phục Mường…

Để văn hóa thành động lực phát triển kinh tế và du lịch

Theo Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Mường Thàng Bùi Đức Chung, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Mường Thàng lần thứ I, nội dung “Giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc” đã được xác định là một trong những chương trình trọng tâm của Chương trình hành động nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây được coi là định hướng mang tính chiến lược nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh văn hóa, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương theo hướng bền vững.

Để cụ thể hóa định hướng này, xã Mường Thàng đang tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực. Địa phương ưu tiên đầu tư, tôn tạo các quần thể di tích lịch sử, văn hóa nhằm tạo ra không gian sinh hoạt cộng đồng phong phú và thu hút du khách tham quan.

Bộ mặt nông thôn mới tại xã Mường Thàng ngày càng khởi sắc. Ảnh: Thành Dân

Cùng với đó, xã gắn kết việc bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Công tác nghiên cứu, phục dựng và quảng bá các giá trị văn hóa vật thể cũng như phi vật thể được đẩy mạnh, trong đó đặc biệt chú trọng đến di sản Mo Mường, nghệ thuật chiêng Mường và nét ẩm thực dân tộc độc đáo.

Cấp ủy và chính quyền xã Mường Thàng xác định rằng việc duy trì các lễ hội có quy mô lớn như Lễ hội Khai mùa Mường Thàng hay Lễ hội Chùa Khánh không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh quê hương mà còn mở ra nhiều cơ hội để thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển du lịch.

Đặc biệt, thông qua các hoạt động lễ hội này, người dân địa phương có thêm điều kiện để nâng cao thu nhập. Điều này góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, khai thác hiệu quả tiềm năng văn hóa, du lịch, đồng thời quyết tâm xây dựng một nông thôn mới giàu bản sắc trên vùng đất Mường Thàng.