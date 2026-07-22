Xã Mường Mô phát động quyên góp ủng hộ người dân Mường Than khắc phục hậu quả thiên tai

Chung tay hướng về đồng bào vùng lũ Mường Than

Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách" của dân tộc, sáng 22/7, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mường Mô đã tổ chức lễ phát động quyên góp, ủng hộ nhân dân xã Mường Than khắc phục hậu quả do mưa lũ, sạt lở đất gây ra.

Dự lễ phát động có ông Phạm Thanh Quang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mường Mô; bà Nghiêm Thị Tú Anh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; ông Vũ Văn Hiếu - Phó Chủ tịch UBND xã cùng lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn.

Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mường Mô đã tổ chức lễ phát động quyên góp, ủng hộ nhân dân xã Mường Than khắc phục hậu quả do mưa lũ, sạt lở đất gây ra. Ảnh: Xã Mường Mô.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mường Mô đã thông tin về những thiệt hại nặng nề do mưa lớn kéo dài gây lũ quét, sạt lở đất tại xã Mường Than.

Theo đó, thiên tai đã khiến nhiều người thiệt mạng, nhiều hộ dân mất nhà cửa, tài sản, diện tích sản xuất bị vùi lấp. Hệ thống giao thông, điện, nước và nhiều công trình hạ tầng thiết yếu cũng bị hư hỏng nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến đời sống và sinh hoạt của người dân.

Không chỉ đối mặt với những mất mát về người và tài sản, nhiều gia đình tại Mường Than hiện vẫn đang thiếu lương thực, nước sạch và các điều kiện sinh hoạt tối thiểu, rất cần sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng để vượt qua giai đoạn khó khăn.

Sự ủng hộ của xã Mường Mô không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm niềm tin để người dân vùng lũ sớm vượt qua đau thương, từng bước khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống. Ảnh: Thiên Long.

Phát biểu tại lễ phát động, Ban tổ chức nhấn mạnh, mỗi sự sẻ chia lúc này không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm niềm tin để người dân vùng lũ sớm vượt qua đau thương, từng bước khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.

Cán bộ, công chức xã Mường Mô tích cực hưởng ứng

Hưởng ứng lời kêu gọi, ngay sau lễ phát động, đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn xã Mường Mô đã trực tiếp tham gia quyên góp, ủng hộ với tinh thần trách nhiệm và sẻ chia vì cộng đồng.

Những đóng góp tuy khác nhau về giá trị nhưng đều thể hiện tình cảm, trách nhiệm và truyền thống đoàn kết của cán bộ, Nhân dân địa phương đối với đồng bào vùng thiên tai.

Theo Ban tổ chức, toàn bộ số tiền tiếp nhận từ đợt quyên góp sẽ được chuyển đến xã Mường Than thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam và các cơ quan có thẩm quyền để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần giúp các hộ bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống.

Hoạt động quyên góp của xã Mường Mô không chỉ lan tỏa tinh thần nhân ái, nghĩa đồng bào mà còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy truyền thống tốt đẹp "lá lành đùm lá rách", chung sức cùng nhân dân Mường Than vượt qua khó khăn sau thiên tai.