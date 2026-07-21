Xã Mường Động (Phú Thọ): Khơi dậy sức bật kinh tế số, đánh thức tiềm năng du lịch xứ Mường

Đột phá từ chính quyền số và sức hút du lịch địa phương

Xã Mường Động, tỉnh Phú Thọ hôm nay khoác lên mình một diện mạo mới. Đối với một địa phương có tỷ trọng lao động nông nghiệp nông thôn chiếm tới 66,68% tổng lao động xã hội như Mường Động, đồng ruộng luôn là mạch nguồn kinh tế cốt lõi.

Tổng diện tích gieo trồng toàn xã đạt 2.012,9 ha. Đáng chú ý, nhờ đẩy mạnh tuyên truyền người dân chuyển đổi sang mô hình nông nghiệp an toàn, từng bước ứng dụng quy trình VietGAP và hữu cơ gắn với nâng cao giá trị sản phẩm địa phương theo chuỗi giá trị OCOP, năng suất cây trồng chủ lực tăng trưởng vượt bậc.

Diện tích trồng lúa của xã Mường Động đạt hơn 428 ha, cho năng suất chạm mốc 61 tạ/ha. Ảnh: Thành Dân

Cụ thể, diện tích trồng lúa đạt hơn 428 ha, cho năng suất chạm mốc 61 tạ/ha; sản lượng lúa đạt 2.614,2 tấn. Bên cạnh đó, cây ngô cũng đạt sản lượng 2.391 tấn, đem lại nguồn thu ổn định cho hàng nghìn hộ nông dân.

Sự nỗ lực ấy đã giúp quy mô tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn theo trong 6 tháng qua đạt 693.158,7 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người của người dân cán mốc 26,7 triệu đồng. Đặc biệt, công tác thu ngân sách Nhà nước đạt kết quả cực kỳ ấn tượng với hơn 8,58 tỷ đồng, đạt tới 77,66% kế hoạch năm do HĐND xã giao.

Tính đến giữa năm 2026, toàn xã có 38 doanh nghiệp đang hoạt động ổn định. Sự năng động của các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp (với 38/46 cơ sở hoàn thành chuyển đổi) đã và đang tạo ra một luồng sinh khí mới cho thị trường lao động tại chỗ, giúp giải quyết việc làm cho gần 200 lao động trong 6 tháng qua.

Thu nhập bình quân đầu người của xã Mường Động cán mốc 26,7 triệu đồng. Ảnh: Thành Dân

Điểm sáng rực rỡ nhất trong chặng đường nửa năm qua của Mường Động chính là bước chuyển mình mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số. Từ một địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn về hạ tầng kỹ thuật, đến nay 100% cán bộ, công chức cấp xã đã được bồi dưỡng kỹ năng số căn bản; trong đó 80% đã làm chủ các phần mềm quản lý, điều hành thống nhất.

Người dân Mường Động giờ đây không còn phải chịu cảnh xếp hàng chờ đợi rườm rà khi thực hiện thủ tục hành chính. Với việc công khai 434 thủ tục thuộc thẩm quyền cấp xã và triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình, xã đã tiếp nhận và xử lý hàng ngàn hồ sơ, trong đó tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt tới 97,66%.

Đặc biệt, Mường Động đang đánh thức tiềm năng du lịch trải nghiệm từ chính những giá trị văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Mường. Đầu tháng 3 năm 2026, ngày hội Văn hóa Mường Động và Lễ hội Chùa Sim được tổ chức quy mô lớn, thu hút hơn 3.000 lượt du khách thập phương. Với 37 gian hàng trưng bày các sản vật nông sản OCOP, đồ tiểu thủ công nghiệp đặc trưng, lễ hội không chỉ là sân chơi tinh thần mà còn mở ra sinh kế mới cho bà con nhờ định hướng phát triển du lịch gắn với nguồn tài nguyên khoáng nóng và cảnh quan tự nhiên sẵn có.

Ngày hội Văn hóa Mường Động và Lễ hội Chùa Sim được tổ chức quy mô lớn, thu hút hơn 3.000 lượt du khách thập phương. Ảnh: ĐVCC

Quyết tâm bứt phá chặng đường nước rút cuối năm

Ông Nguyễn Việt Hoà, Chủ tịch UBND xã Mường Động thông tin, trong 6 tháng cuối năm, xã sẽ dồn toàn lực, hướng tới mực tiêu tổng quy mô sản phẩm (GRDP) cả năm đạt 1.411.789,3 triệu đồng, nâng mức thu nhập bình quân đầu người toàn xã lên 53,4 triệu đồng/người/năm và hạ tỷ lệ hộ nghèo đa chiều xuống còn 5,59%. Về nông thôn mới, xã phấn đấu đạt thêm tiêu chí về Quy hoạch để nâng tổng số tiêu chí đạt được lên 4/10.

Để biến những con số trên thành hiện thực, xã tiếp tục đẩy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, nâng cao hiệu quả các sản phẩm OCOP, đồng thời quy hoạch các cụm tiểu thủ công nghiệp tại những vị trí thuận lợi giao thông. Địa phương sẽ tích cực xúc tiến đầu tư để kêu gọi dòng vốn ngoài ngân sách đổ vào khai thác dịch vụ thương mại và du lịch khoáng nóng.

Bộ mặt nông thôn mới tại xã Mường Động ngày càng khởi sắc. Ảnh: Thành Dân

Về đầu tư công, chính quyền xã cam kết sẽ chỉ đạo sát sao Ban Quản lý dự án phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện thủ tục pháp lý, tập trung giải phóng mặt bằng để tổ chức khởi công đồng loạt 18 công trình mới ngay trong quý III/2026.

Với nền tảng kinh tế ổn định vững chắc đạt được trong 6 tháng đầu năm, cùng ý chí đổi mới sáng tạo, sâu sát của tập thể lãnh đạo và khát vọng vươn lên của đồng bào xứ Mường, xã Mường Động hoàn toàn có cơ sở để hiện thực hóa mục tiêu trở thành điểm sáng kinh tế - văn hóa mới vùng phía Nam tỉnh Phú Thọ.