Sau sắp xếp, xã Mai Sơn giảm từ 67 thôn, bản, tiểu khu xuống còn 41 đơn vị

Mai Sơn tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả quản lý

Nhằm tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng phục vụ nhân dân, UBND xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La vừa ban hành Phương án số 02/PA-UBND về việc sắp xếp và đặt lại tên gọi các thôn, bản, tiểu khu trên địa bàn xã theo quy định tại Nghị định số 185/2026/NĐ-CP.

Xã Mai Sơn có diện tích tự nhiên 164,40km², dân số trên 50.500 người với 67 thôn, bản, tiểu khu. Qua rà soát thực tế, một số khu dân cư có quy mô dân số, số hộ gia đình thấp hơn tiêu chuẩn theo quy định, gây khó khăn trong công tác quản lý, tổ chức hoạt động cộng đồng, triển khai phong trào thi đua và huy động nguồn lực phát triển địa phương.

Theo phương án đề xuất, việc sắp xếp được thực hiện trên cơ sở bảo đảm phù hợp với quy mô dân số, số hộ gia đình, điều kiện hạ tầng, ranh giới địa lý, truyền thống lịch sử, văn hóa và phong tục tập quán của từng khu dân cư. Đồng thời, ưu tiên sáp nhập các thôn, bản, tiểu khu liền kề, có điều kiện giao thông thuận lợi, có sự gắn kết cộng đồng và không làm ảnh hưởng đến bản sắc văn hóa của địa phương.

Nông dân Sơn La chủ yếu phát triển cây ăn quả, chăn nuôi, thương mại, dịch vụ. Ảnh: Văn Ngọc

Dự kiến, sau sắp xếp, xã Mai Sơn sẽ giảm 26 thôn, bản, tiểu khu; đồng thời đổi tên 7 tiểu khu còn lại thành thôn nhằm bảo đảm thống nhất theo quy định hiện hành. Sau khi hoàn thành, số lượng thôn, bản, tiểu khu trên địa bàn sẽ còn 41 đơn vị.

Việc tinh gọn đầu mối quản lý được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức tự quản ở cộng đồng dân cư, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác chỉ đạo, điều hành ở cơ sở.

UBND xã Mai Sơn khẳng định, việc sắp xếp không làm thay đổi địa giới hành chính xã, không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Đồng thời, không phát sinh thủ tục bắt buộc phải điều chỉnh các loại giấy tờ của cá nhân, hộ gia đình và tổ chức, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Theo đánh giá của UBND xã, sau khi sắp xếp, các thôn, bản sẽ có quy mô từ trên 150 hộ đến gần 500 hộ dân, bảo đảm phù hợp với tiêu chuẩn theo quy định và điều kiện thực tiễn của địa phương.

Việc chuẩn hóa quy mô đơn vị dân cư sẽ tạo thuận lợi trong đầu tư cơ sở hạ tầng, tổ chức các hoạt động cộng đồng, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực dân cư, an ninh trật tự, môi trường, xây dựng và an sinh xã hội.

Xã Mai Sơn có diện tích tự nhiên 164,4 km², dân số trên 50.500 người với 67 thôn, bản, tiểu khu. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Lê Trọng Bình, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Mai Sơn nhấn mạnh, việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, bản, tiểu khu là nhiệm vụ quan trọng nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Bí thư Đảng ủy xã Mai Sơn đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia, khẩn trương hoàn thiện các đề án, kế hoạch để triển khai thực hiện bảo đảm đúng quy định, tiến độ đề ra.

Việc sắp xếp và đặt lại tên gọi thôn, bản, tiểu khu được xem là bước đi cần thiết nhằm xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Mai Sơn ngày càng văn minh, hiện đại.