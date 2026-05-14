Xã Liên Sơn (Phú Thọ): Khởi sắc nông nghiệp vụ Xuân 2026, tổng thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 80 tỷ đồng

Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 80 tỷ đồng

Theo UBND xã Liên Sơn, bức tranh kinh tế của địa phương đang trên đà tăng trưởng khá, thu ngân sách Nhà nước và thu hút đầu tư tăng cao so với cùng kỳ. Đặc biệt, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ vẫn giữ được nhịp độ phát triển ổn định.

Vào những ngày đầu năm 2026, bà con nông dân xã Liên Sơn đã tích cực bám đồng, bám ruộng để gieo cấy vụ Chiêm Xuân đúng khung thời vụ. Nhờ sự chủ động chuẩn bị vật tư, giống cây trồng, tính đến nay, toàn xã ước thực hiện diện tích gieo trồng đạt 1.260ha. Đáng chú ý, diện tích cây lúa đã phủ xanh 710ha. Ngoài ra, bà con còn gieo trồng 215 ha ngô, 110 ha rau đậu các loại và nhiều hoa màu khác.

Toàn xã Liên Sơn ước thực hiện diện tích gieo trồng đạt 1.260ha. Ảnh: Thành Dân

Lĩnh vực chăn nuôi cũng mang lại sự an tâm lớn khi chính quyền địa phương tích cực vận động người dân áp dụng phương pháp chăn nuôi sinh học, chăn nuôi tập trung. Nhờ chủ động phòng dịch, trong quý I/2026 không xảy ra các dịch bệnh lớn trên đàn gia súc, gia cầm.

Song song với sản xuất nông nghiệp, phong trào trồng rừng cũng được đẩy mạnh. Xã đã tổ chức thành công lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" tại Trường TH và THCS Thành Lập, đồng thời trồng 20 cây hoa Ban dọc trục đường Hồ Chí Minh. Diện tích trồng rừng tập trung đạt 68,21 ha, trồng được 1.300 cây phân tán các loại. Công tác quản lý bảo vệ rừng được thực hiện tốt, không để xảy ra vụ cháy rừng nào trên địa bàn.

Đột phá thu ngân sách và cải cách hành chính

Một trong những điểm sáng nhất trong quý I/2026 của Liên Sơn là công tác thu ngân sách. Ước tính đến hết quý, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn xã đạt 80.287,0 triệu đồng, đạt 68,44% dự toán tỉnh giao.

Tổng thu ngân sách Nhà nước xã Liên Sơn quý I/2026 đạt 80.287,0 triệu đồng. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh đó, công tác chuyển đổi số và cải cách hành chính tại cấp cơ sở đã mang lại sự hài lòng lớn cho người dân. Hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công ghi nhận những con số ấn tượng.

Cụ thể, tổng số hồ sơ tiếp nhận đạt 1321 hồ sơ, trong đó 100% hồ sơ được tiếp nhận bằng hình thức trực tuyến. Đã giải quyết và trả kết quả 1183 hồ sơ, trong đó có tới 1103 hồ sơ được trả trước hạn. Tỷ lệ số hóa hồ sơ tại trung tâm đạt mức rất cao là 98,5%.

Về hạ tầng giao thông nông thôn, xã đã triển khai sửa chữa, cải tạo mặt đường các tuyến Đầm Đa đi xóm Hui, xóm Quê Sụ đi ngầm Khạ Mặc và Quê Sụ đi xóm Vai Đào với dự toán kinh phí 220 triệu đồng, giúp việc giao thương, đi lại của bà con thuận lợi hơn.

Đặt người dân làm trung tâm của sự phát triển

Chính sách an sinh xã hội luôn được xã Liên Sơn thực hiện đầy đủ. Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vừa qua, xã đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 979 đối tượng bảo trợ xã hội và hưu trí. Đồng thời, chính quyền chủ động bố trí kinh phí mừng thọ 122.500.000 đồng cho 311 cụ cao tuổi ở cấp xã.

Lãnh đạo xã Liên Sơn tặng quà cho các đối tượng bảo trợ xã hội và hưu trí. Ảnh: Thành Dân.

Ngoài ra, công tác giải quyết việc làm cũng có nhiều khởi sắc khi xã đã phối hợp giới thiệu việc làm mới cho 236 lao động, bao gồm các lĩnh vực nông lâm nghiệp, công nghiệp - xây dựng và thương mại dịch vụ.

Trạm Y tế xã đã phân cán bộ trực 24/24 giờ, thực hiện khám chữa bệnh cho 2.738 lượt người. Xã cũng đã tổng hợp và đề nghị cấp 1.861 thẻ BHYT cho các đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ.

Đời sống tinh thần của người dân cũng được chăm lo chu đáo. Có 6 thôn, xóm trên địa bàn tổ chức lễ hội đầu xuân với khoảng 4.000 người tham gia. Các hoạt động diễn ra trang trọng, tiết kiệm, vui tươi, hoàn toàn không xảy ra hiện tượng mê tín dị đoan hay trục lợi tâm linh.

Hướng tới những mục tiêu quan trọng trong Quý II/2026

Tuy nhiên, UBND xã Liên Sơn cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại. Tình trạng vi phạm đất đai vẫn còn diễn ra do một số đối tượng cố tình thực hiện hành vi vào các khung giờ khó kiểm soát, trong khi cán bộ thôn, xóm chưa kịp thời nắm bắt. Công tác phối hợp giữa các phòng ban chuyên môn đôi lúc chưa thống nhất, khiến tiến độ công việc bị chậm.

Trạm y tế xã Liên Sơn phân công cán bộ trực 24/24 giờ để khám chữa bệnh cho người dân. Ảnh: Thành Dân

Ông Bùi Quốc Hoàn, Chủ tịch UBND xã Liên Sơn cho biết, bước sang Quý II/2026, UBND xã Liên Sơn đã đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, kịp thời giải quyết thủ tục hành chính cho công dân, tránh để hồ sơ quá hạn; Tăng cường kiểm tra công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường và ngăn ngừa, xử lý nghiêm việc khai thác khoáng sản trái phép.

Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; Đôn đốc tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư công chuyển tiếp và tiếp tục giải ngân nguồn vốn khi có khối lượng hoàn thành; Vận động người dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế, phấn đấu đưa tỷ lệ người dân tham gia đạt 95%.

Theo Chủ tịch UBND xã Liên Sơn, với đà tăng trưởng hiện có cùng những giải pháp khắc phục khó khăn cụ thể, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Liên Sơn đang quyết tâm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kinh tế - xã hội của năm 2026.