Xã Lạc Lương (Phú Thọ): Kinh tế tăng trưởng 10,6%, bứt phá nhờ chuyển đổi số và phát triển hạ tầng
23/07/2026 11:11 GMT +7
Trong 6 tháng đầu năm 2026, xã Lạc Lương, tỉnh Phú Thọ có tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,6%, tổng giá trị sản xuất đạt hơn 1.200 tỷ đồng. Cùng với sự chuyển dịch tích cực trong cơ cấu kinh tế, địa phương đang đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và tháo gỡ vướng mắc về hạ tầng.
Nông nghiệp là nền tảng, thương mại – dịch vụ tăng tốc
Trong 6 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế trên địa bàn xã Lạc Lương ước đạt 1.200,6 tỷ đồng. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản vẫn đóng vai trò nòng cốt với giá trị 571,7 tỷ đồng, chiếm 47,6% cơ cấu kinh tế.
Mặc dù thời tiết diễn biến phức tạp và quy mô sản xuất nông nghiệp trên địa bàn còn mang tính nhỏ lẻ, UBND xã đã chỉ đạo triển khai sản xuất vụ Xuân đúng khung thời vụ. Tổng diện tích gieo trồng vụ Xuân đạt 2.719,4 ha. Hoạt động chăn nuôi duy trì ổn định, trong đó công tác tiêm vắc-xin dại trên đàn chó mèo đạt 91,2%.
Bên cạnh đó, giá trị sản xuất thương mại – dịch vụ ước đạt 418,9 tỷ đồng; công nghiệp – xây dựng đạt 210 tỷ đồng. Các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp như may mặc, chế biến lâm sản và gia công cơ khí tiếp tục duy trì hoạt động ổn định, góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương.
Đáng chú ý, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt kết quả rất tích cực với 18,328 tỷ đồng, đạt 108,55% dự toán UBND tỉnh giao. Hoạt động tín dụng ngân hàng duy trì tổng dư nợ hơn 547 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội và Agribank, tạo nguồn vốn dồi dào phục vụ Nhân dân mở rộng sản xuất, kinh doanh.
Đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, hiện đại hóa hành chính phục vụ người dân
Để mở rộng không gian phát triển kinh tế, UBND xã Lạc Lương đang đẩy nhanh việc lập Quy hoạch chung xã đến năm 2050, đồng thời chủ động tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư. Trong 6 tháng qua, địa phương đã tập trung triển khai giải phóng mặt bằng dự án Cụm công nghiệp Bảo Hiệu 2 và thi công dự án Trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe Yên Thủy tại xóm Thống Nhất.
Về kế hoạch đầu tư công năm 2026, xã triển khai 19/19 dự án với tổng nguồn vốn phê duyệt là 104,692 tỷ đồng, trong đó giá trị giải ngân tính đến giữa tháng 6 đạt 21,071 tỷ đồng.
Trong lĩnh vực cải cách hành chính và chuyển đổi số, tính từ ngày 15/12/2025 đến ngày 03/6/2026, UBND xã đã tiếp nhận 3.814 hồ sơ thủ tục hành chính, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt tới 94,44%. Chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia đạt 93,09/100 điểm.
Bên cạnh đó, địa phương tiếp tục duy trì 100% tỷ lệ hộ dân sử dụng điện lưới sinh hoạt và 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế. Hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần hướng dẫn người dân hình thành thói quen giao dịch và làm việc trên môi trường số.
Bên cạnh những kết quả đạt được, chính quyền xã Lạc Lương cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế cần tập trung tháo gỡ. Chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản trên địa bàn chưa thực sự bền vững; một số công trình giao thông, thủy lợi, trường học xuống cấp chưa đáp ứng đủ nhu cầu; việc giải quyết thủ tục hành chính đôi lúc còn tình trạng trễ hạn ở lĩnh vực đất đai; và các vi phạm về quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản tuy được kiểm tra xử lý nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ tái diễn ở một số khu vực.
Ông Bùi Văn Hòa, Chủ tịch UBND xã Lạc Lương thông tin, thời gian tới, địa phương sẽ tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Mùa - Hè Thu và vụ Đông bảo đảm đúng khung thời vụ; đẩy nhanh hoàn thành Quy hoạch chung xã Lạc Lương đến năm 2050; siết chặt công tác quản lý đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường.
Đồng thời, xã quyết tâm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công, tập trung xử lý dứt điểm các hồ sơ tồn đọng, chậm hạn; đôn đốc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và triển khai đồng bộ các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021–2025 cũng như chuẩn bị cho giai đoạn 2026–2030. Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt từ chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân, Lạc Lương tự tin hướng tới hoàn thành toàn diện các mục tiêu kinh tế - xã hội của năm 2026.
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