Xã Hua Bum (Lai Châu): Ông Nguyễn Văn Hòa được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031

Tham gia chủ trì kỳ họp có các đồng chí: Phan Văn Cốc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Lường Văn Nhung - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND xã.

Tại kỳ họp, HĐND xã đã tiến hành quy trình bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND xã Hua Bum (Lai Châu), nhiệm kỳ 2026-2031 theo đúng quy định.

Trên cơ sở tờ trình giới thiệu nhân sự của UBND xã, các đại biểu HĐND xã đã bỏ phiếu bầu cử. Kết quả, đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Trưởng phòng Kinh tế xã, đã được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã Hua Bum, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngay sau đó, HĐND xã cũng đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức danh quan trọng này.

Đồng chí Nguyễn Đức Hiền - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự của UBND xã. Ảnh: Quang Thụy

Bên cạnh nội dung công tác cán bộ, kỳ họp cũng đã xem xét Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 22/12/2025. Các đại biểu đã lắng nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND xã, tiến hành thảo luận, xem xét kỹ lưỡng các nội dung liên quan và biểu quyết thông qua Nghị quyết theo đúng chương trình đề ra.

Phát biểu kết luận kỳ họp, đồng chí Phan Văn Cốc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh: Việc kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND xã có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc củng cố tổ chức bộ máy chính quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Điều này sẽ góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và phục vụ tốt hơn đời sống của Nhân dân trên địa bàn trong nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đồng chí lãnh đạo xã tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Hòa. Ảnh: Quang Thụy

Đồng chí đề nghị UBND xã khẩn trương triển khai các nội dung đã được HĐND xã quyết nghị; cụ thể hóa nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ phù hợp, trong đó xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, bộ phận và người đứng đầu. Đồng thời, cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Đồng chí Phan Văn Cốc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Quang Thụy

Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND xã tiếp tục phát huy vai trò giám sát, theo dõi chặt chẽ việc triển khai thực hiện các nghị quyết; kịp thời nắm bắt tình hình và kiến nghị giải pháp phù hợp, bảo đảm các quyết nghị của HĐND xã đi vào thực tiễn đúng quy định, thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương.