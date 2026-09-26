Xã Hua Bum (Lai Châu): Kiện toàn tổ chức Đảng và bộ máy lãnh đạo xã nhiệm kỳ 2026-2031
26/09/2026 15:23 GMT +7
Đảng ủy xã Hua Bum (Lai Châu) vừa tổ chức hội nghị công bố các quyết định quan trọng về công tác tổ chức và cán bộ. Đây được xem là bước đi mang tính chiến lược nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trên địa bàn, đồng thời củng cố bộ máy chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn.
Tại hội nghị, đại diện Đảng ủy xã Hua Bum đã công bố loạt quyết định then chốt: Kết thúc hoạt động của các chi bộ trường học để thành lập các Đảng bộ trường học trực thuộc Đảng ủy xã; chuẩn y chức danh Bí thư Chi bộ bản Nậm Tảng.
Đặc biệt, hội nghị đã công bố quyết định phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Văn Hòa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã Hua Bum nhiệm kỳ 2026-2031.
Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Phan Văn Cốc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hua Bum khẳng định, việc chuyển đổi, thành lập các Đảng bộ trường học là bước kiện toàn tổ chức bộ máy có ý nghĩa rất lớn. Điều này không chỉ tăng cường vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với sự nghiệp giáo dục, mà còn tạo đòn bẩy để các nhà trường nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng môi trường giáo dục phát triển bền vững.
Đối với tân Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Hòa, Bí thư Đảng ủy xã Hua Bum đề nghị trên cương vị mới cần bắt tay ngay vào công việc, sâu sát cơ sở, phát huy tinh thần đoàn kết và trách nhiệm gương mẫu. tân Phó Chủ tịch UBND xã cần liên tục đổi mới tư duy điều hành, cùng tập thể UBND xã tạo nên những bứt phá mới trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng và nâng cao đời sống cho người dân trên địa bàn.
Xúc động khi nhận trọng trách mới, tân Phó Chủ tịch UBND xã Hua Bum Nguyễn Văn Hòa gửi lời cảm ơn sâu sắc trước sự tín nhiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ xã. Tân Phó Chủ tịch UBND xã khẳng định sẽ không ngừng học hỏi, rèn luyện bản lĩnh chính trị, luôn bám sát thực tiễn cơ sở và cam kết dốc sức cùng tập thể hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Ngọc Chiến kiện toàn bộ máy, bổ nhiệm 4 cán bộ lãnh đạo chủ chốt
Ngày 4/9, UBND xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, quản lý tại một số phòng, ban chuyên môn.
SCEX: Tăng vốn lên 5.000 tỷ đồng sau khi kiện toàn bộ máy với dấu ấn nhà bầu Thụy
Thành lập cuối năm 2025 với mức vốn chưa đầy 7 tỷ đồng, SCEX đã liên tục thực hiện các đợt điều chỉnh vốn quy mô lớn để cán mốc 5.000 tỷ đồng vào nửa sau năm 2026.
Sáp nhập thôn mới nhất ở Sơn La: Xã vùng cao Phiêng Cằm kiện toàn bộ máy các tổ chức chính trị - xã hội
Sau khi hoàn thành việc sắp xếp đơn vị bản, xã Phiêng Cằm (Sơn La) kiện toàn tổ chức, thành lập các chi đoàn, chi hội tại các bản mới, bảo đảm hoạt động thông suốt, nâng cao hiệu quả công tác ở cơ sở.