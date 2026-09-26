Xã Hua Bum (Lai Châu): Kiện toàn tổ chức Đảng và bộ máy lãnh đạo xã nhiệm kỳ 2026-2031

Tại hội nghị, đại diện Đảng ủy xã Hua Bum đã công bố loạt quyết định then chốt: Kết thúc hoạt động của các chi bộ trường học để thành lập các Đảng bộ trường học trực thuộc Đảng ủy xã; chuẩn y chức danh Bí thư Chi bộ bản Nậm Tảng.

Các đại biểu dự hội nghị công bố các quyết định về công tác tổ chức và cán bộ do Đảng ủy xã Bum Nưa tổ chức. (Ảnh: Xã Bum Nưa)

Đặc biệt, hội nghị đã công bố quyết định phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Văn Hòa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã Hua Bum nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Phan Văn Cốc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hua Bum khẳng định, việc chuyển đổi, thành lập các Đảng bộ trường học là bước kiện toàn tổ chức bộ máy có ý nghĩa rất lớn. Điều này không chỉ tăng cường vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với sự nghiệp giáo dục, mà còn tạo đòn bẩy để các nhà trường nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng môi trường giáo dục phát triển bền vững.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Hua Bum trao quyết định thành lập các Đảng bộ trường học trực thuộc Đảng ủy xã. (Ảnh: Xã Hua Bum)

Đối với tân Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Hòa, Bí thư Đảng ủy xã Hua Bum đề nghị trên cương vị mới cần bắt tay ngay vào công việc, sâu sát cơ sở, phát huy tinh thần đoàn kết và trách nhiệm gương mẫu. tân Phó Chủ tịch UBND xã cần liên tục đổi mới tư duy điều hành, cùng tập thể UBND xã tạo nên những bứt phá mới trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng và nâng cao đời sống cho người dân trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Hiền - Chủ tịch UBND xã Hua Bum trao quyết định phê chuẩn kết quả cho tân Phó Chủ tịch UBND xã. (Ảnh: Xã Hua Bum)

Xúc động khi nhận trọng trách mới, tân Phó Chủ tịch UBND xã Hua Bum Nguyễn Văn Hòa gửi lời cảm ơn sâu sắc trước sự tín nhiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ xã. Tân Phó Chủ tịch UBND xã khẳng định sẽ không ngừng học hỏi, rèn luyện bản lĩnh chính trị, luôn bám sát thực tiễn cơ sở và cam kết dốc sức cùng tập thể hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.