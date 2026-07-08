Xã Cao Sơn (Phú Thọ): Kinh tế 6 tháng đầu năm 2026 bứt phá nhờ chuyển đổi số và tinh gọn bộ máy

Bứt phá từ những con số

Xã Cao Sơn, tỉnh Phú Thọ triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh nền kinh tế cả nước đang tiếp tục phục hồi và tăng trưởng ổn định. Năm 2026 mang một ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với địa phương khi đây là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030, năm đầu nhiệm kỳ HĐND xã khóa XXI (nhiệm kỳ 2026-2031) và mở đường cho kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030.

Bước vào chặng đường mới đan xen cả thuận lợi lẫn thách thức, UBND xã Cao Sơn đã chủ động bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo từ Đảng ủy, sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp cùng sự đồng thuận cao trong Nhân dân để tạo nên những kết quả ấn tượng.

Lĩnh vực nông, lâm nghiệp của xã Cao Sơn vẫn giữ vai trò xương sống với tỷ trọng 38%. Ảnh: Thành Dân

Cụ thể, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm đã đạt 1.999 triệu đồng. Con số này cho thấy công tác quản lý và khai thác các nguồn thu tại địa phương đã được triển khai một cách cực kỳ hiệu quả. Đáng chú ý, tổng thu ngân sách nhà nước của xã đạt tới 75.421 triệu đồng, tăng vọt 548,8% so với cùng kỳ năm 2025 (thời điểm chỉ đạt hơn 13.742,7 triệu đồng).

Sự tăng trưởng vượt bậc về tài chính giúp cơ cấu kinh tế xã Cao Sơn chuyển dịch mạnh mẽ, đúng hướng và phù hợp với điều kiện thực tế. Lĩnh vực nông, lâm nghiệp tuy vẫn giữ vai trò xương sống với tỷ trọng 38%, song lĩnh vực lao động, thương mại và du lịch đang vươn lên mạnh mẽ, chiếm tới 47%.

Phần còn lại thuộc về tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ với 15%. Nhờ đó, thu nhập và đời sống của người dân địa phương cơ bản được cải thiện ổn định. Đây là xu hướng gia tăng tỷ trọng ngành dịch vụ hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển bền vững của một xã miền núi trong giai đoạn hiện nay.

Thu nhập của người dân xã Cao Sơn ngày càng được cải thiện nhờ phát triển đa dạng các mô hình kinh tế. Ảnh: Thành Dân

Sản xuất bền vững và dấu ấn tinh gọn bộ máy

Trong sản xuất nông nghiệp, vụ Xuân năm 2026 diễn ra trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi, giúp cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt. Tổng diện tích gieo trồng lúa đạt 235,4 ha với năng suất ấn tượng 55 tạ/ha, cho sản lượng ước đạt 1.294,7 tấn. Cây ngô cũng đạt sản lượng 1.791,68 tấn trên diện tích 352 ha với năng suất bình quân 50,9 tạ/ha.

Đặc biệt, nhằm tìm kiếm hướng đi mới nâng cao giá trị và bền vững, xã Cao Sơn đã phối hợp với khuyến nông tỉnh Phú Thọ triển khai mô hình liên kết trồng các loại măng, tre phục vụ tiêu dùng nội địa và xuất khẩu. Hiện tại, mô hình đã hoàn thành việc xuống giống 5ha tại thôn Diều Luông với sự tham gia bước đầu của 5 hộ dân, hứa hẹn tạo ra một sinh kế mới lâu dài cho đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.

Xã Cao Sơn là điển hình về tinh gọn bộ máy hành chính và nâng cao hiệu lực điều hành. Ảnh: Thành Dân

Ngoài ra, lâm nghiệp tiếp tục duy trì bền vững và khẳng định là thế mạnh cốt lõi của Cao Sơn. Chỉ trong 6 tháng, diện tích trồng rừng mới toàn xã đạt khoảng 60 ha (chủ yếu là cây keo, bồ đề), đạt 40% kế hoạch năm. Nhờ làm tốt công tác quản lý và bảo vệ rừng nên trên địa bàn tuyệt đối không xảy ra cháy rừng, tỷ lệ che phủ rừng của xã hiện đạt tới 59%.

Đặc biệt, xã Cao Sơn còn là điển hình về tinh gọn bộ máy hành chính và nâng cao hiệu lực điều hành. Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố, xã Cao Sơn đã tiến hành sáp nhập một cách khoa học, đồng thuận, giảm mạnh số lượng từ 17 thôn xuống chỉ còn 10 thôn. Việc sáp nhập này vừa giúp tinh gọn đội ngũ, vừa củng cố năng lực hoạt động ổn định của bộ máy chính quyền cơ sở. Trong nửa đầu năm 2026, tổng số thủ tục hành chính (TTHC) mà xã tiếp nhận là 1.014 hồ sơ, trong đó hồ sơ trực tuyến chiếm đến 1.007 hồ sơ.

Đánh thức tiềm năng du lịch cộng đồng

Dù là một xã miền núi có địa hình đồi núi dốc, hạ tầng giao thông kết nối chưa đồng bộ làm giảm phần nào hiệu quả giao thương, xã Cao Sơn lại sở hữu tiềm năng du lịch cộng đồng gắn liền với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc rất lớn. Định hướng của xã là khuyến khích phát triển các mô hình kinh doanh dịch vụ, du lịch sinh thái.

Xã Cao Sơn vững vàng niềm tin sẽ hoàn thành xuất sắc toàn bộ kế hoạch nhiệm vụ năm 2026. Ảnh: Thành Dân

Tính đến nay, toàn xã bước đầu đã hình thành được 8 cơ sở lưu trú du lịch theo dạng homestay. Trong 6 tháng qua, các cơ sở này đã thu hút được khoảng 570 lượt khách ghé thăm (trong đó có khoảng 140 lượt khách quốc tế), mang lại tổng doanh thu ước đạt 220 triệu đồng. Mặc dù quy mô còn nhỏ lẻ, hạ tầng dịch vụ phục vụ du lịch còn nhiều hạn chế do thiếu nguồn lực đầu tư, nhưng đây rõ ràng là tín hiệu rất tích cực cho thấy hướng đi đúng đắn trong việc đa dạng hóa kinh tế nông thôn.

Bà Bùi Thị Hoà Bình, Chủ tịch UBND xã Cao Sơn thông tin, trong 6 tháng cuối năm, xã sẽ tiếp tục tăng cường thu hút đầu tư, từng bước nâng cấp hạ tầng giao thông và dịch vụ du lịch, đồng thời đẩy mạnh đào tạo nghề nhằm chuyển dịch cơ cấu lao động. Bên cạnh đó, công tác quản lý đất đai, vệ sinh môi trường và nâng cao tỷ lệ thu gom rác thải sẽ được đưa vào diện chỉ đạo trọng tâm.

Với nền tảng vững chắc từ một bộ máy chính quyền năng động, chuyển đổi số toàn diện cùng sự đồng thuận cao từ người dân, xã Cao Sơn vững vàng niềm tin sẽ hoàn thành xuất sắc toàn bộ kế hoạch nhiệm vụ năm 2026, tạo tiền đề vững chắc cho cả giai đoạn phát triển 5 năm 2026-2030.