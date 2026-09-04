Xã biên giới Yên Sơn kiện toàn đội ngũ cán bộ, tiếp thêm sức mạnh cho phong trào cơ sở

Yên Sơn kiện toàn bộ máy ở cơ sở

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Yên Sơn đã công bố các quyết định thành lập Ban Công tác Mặt trận; chỉ định Trưởng ban, Phó Trưởng ban và thành viên Ban Công tác Mặt trận tại các bản sau sáp nhập.

Đồng thời, xã công bố các quyết định chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành, Chi hội trưởng, Chi hội phó Chi hội Nông dân; Chi hội trưởng, Chi hội phó Chi hội Phụ nữ; Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi và Bí thư Chi đoàn Thanh niên tại 7 bản gồm: Keo Đồn, Nà Dạ, Chiềng On, Trạm Hốc, Kim Sơn, Yên Quỳnh và bản Đán.

Lãnh đạo xã Yên Sơn trao Quyết định chỉ định chức danh Trưởng ban Công tác Mặt trận các bản. Ảnh: Hoàng Dương

Việc kiện toàn đội ngũ cán bộ ở khu dân cư nhằm bảo đảm tổ chức MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động ổn định, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả sau sắp xếp, sáp nhập bản.

Đây cũng là cơ sở để phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ cơ sở trong tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đồng thời góp sức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh tại địa phương.

Yên Sơn công bố các Quyết định về công tác tổ chức cán bộ sau sắp xếp, sáp nhập bản. Ảnh: Hoàng Dương

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo xã Yên Sơn đề nghị các ông, bà được chỉ định, phân công nhiệm vụ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm; nhanh chóng ổn định tổ chức, bắt tay ngay vào công việc, sâu sát cơ sở, gần dân và lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Lãnh đạo xã cũng nhấn mạnh, sau sáp nhập, đội ngũ cán bộ Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội ở bản cần tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động Nhân dân đồng thuận, chung sức thực hiện các nhiệm vụ phát triển địa phương, góp phần xây dựng xã Yên Sơn ngày càng phát triển trong giai đoạn mới.

Việc sớm kiện toàn tổ chức, phân công rõ người, rõ việc được kỳ vọng sẽ giúp hoạt động của MTTQ và các đoàn thể tại 7 bản sau sáp nhập đi vào nề nếp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.