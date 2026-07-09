Xã Bảo Thắng quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy trong tháng 9/2026

Giảm nghèo bền vững gắn với phát triển sinh kế

Ngày 9/7, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia xã Bảo Thắng tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Đồng chí Lý Thị Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã chủ trì hội nghị.

Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia xã Bảo Thắng tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Ảnh: Linh Ngân.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các Chương trình mục tiêu quốc gia; ban hành nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo sát với thực tiễn địa phương. Nhờ đó, các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đến nay toàn xã còn 148 hộ nghèo, chiếm 1,74%; 272 hộ cận nghèo, chiếm 3,19%, đưa tỷ lệ nghèo đa chiều xuống còn 4,93%.

Qua rà soát trong 6 tháng đầu năm, xã giảm được 16 hộ nghèo và 25 hộ cận nghèo; tỷ lệ tái nghèo được kiểm soát ở mức thấp.

Công tác giảm nghèo được triển khai theo hướng bền vững, gắn với phát triển nông nghiệp hàng hóa và xây dựng các mô hình sinh kế phù hợp.

Địa phương tiếp tục nhân rộng mô hình sản xuất quế hữu cơ, chăn nuôi đại gia súc, bò lai sinh sản..., góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Đồng chí Lý Thị Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bảo Thắng phát biểu tại Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Ảnh: Thanh Nga.

Năm 2026, xã tiếp nhận gần 4 tỷ đồng nguồn vốn sự nghiệp chuyển tiếp để triển khai các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Nguồn vốn được ưu tiên cho các nội dung phát triển sinh kế, hỗ trợ sản xuất, giáo dục nghề nghiệp, truyền thông giảm nghèo và nâng cao năng lực thực hiện chương trình tại cơ sở.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã đã rà soát nhu cầu đầu tư giai đoạn 2026 - 2030 với tổng kinh phí trên 178 tỷ đồng.

Theo Bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn mới, địa phương hiện đạt 3/10 tiêu chí và đang tập trung hoàn thiện quy hoạch, đầu tư hạ tầng giao thông, mở rộng hệ thống cấp nước sạch, xây dựng thôn thông minh và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Phấn đấu đạt tiêu chí "địa bàn không ma túy" vào cuối tháng 9

Song song với phát triển kinh tế - xã hội, xã Bảo Thắng xác định xây dựng địa bàn không ma túy là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm an ninh, trật tự và tạo môi trường thuận lợi cho phát triển bền vững.

Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng Công an xã đã phát hiện, xử lý 12 vụ với 20 đối tượng vi phạm về ma túy; đưa 11 trường hợp đi cai nghiện bắt buộc; duy trì hiệu quả 7 mô hình phòng, chống ma túy và tổ chức 10 diễn đàn "Công an xã lắng nghe ý kiến Nhân dân".

Lãnh đạo UBND xã và Công an xã thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Linh Ngân.

Đến nay, 100% chi bộ và các hộ dân trên địa bàn đã ký cam kết xây dựng địa bàn không ma túy, góp phần nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong công tác phòng, chống ma túy, giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lý Thị Vinh, Bí thư Đảng ủy xã, ghi nhận và biểu dương tinh thần chủ động của các cơ quan, đơn vị trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Đồng chí đề nghị các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân, thực hiện hiệu quả các dự án sử dụng nguồn vốn chuyển tiếp; tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất, tăng cường hỗ trợ hộ nghèo phát triển sinh kế và triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống ma túy, phấn đấu đưa xã Bảo Thắng đạt tiêu chí "địa bàn không ma túy" vào cuối tháng 9/2026.