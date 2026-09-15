Xã Bắc Yên có tân Bí thư Đảng ủy

Bắc Yên kiện toàn chức danh cán bộ

Dự hội nghị có ông Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng đại diện một số sở, ngành của tỉnh Sơn La.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sơn La đã công bố Quyết định số 494 ngày 12/9/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, chỉ định cán bộ.

Theo quyết định, bà Cầm Thị Hồng Duyên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La nhận công tác tại Đảng bộ xã Bắc Yên; tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Bắc Yên, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La trao quyết định và tặng hoa chúc mừng bà Cầm Thị Hồng Duyên. Ảnh: Lò Thái

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Đảng ủy xã Bắc Yên, ông Chá A Của ghi nhận, đánh giá cao quá trình công tác của bà Cầm Thị Hồng Duyên; đồng thời, đề nghị tân Bí thư Đảng ủy xã Bắc Yên tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, tinh thần trách nhiệm, nỗ lực rèn luyện, nâng cao trình độ về mọi mặt.

Ông Chá A Của đề nghị tân Bí thư Đảng ủy xã Bắc Yên kế thừa kinh nghiệm của các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm, bám nắm cơ sở, sâu sát địa bàn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Ông Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lò Thái

Trên cương vị mới, cần cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy xã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị.

Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Bắc Yên nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống nhân dân.



Một số hình ảnh tại hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ tại xã Bắc Yên